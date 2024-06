Sebastián Cáceres: los recuerdos con 12 años de los goles de Diego Forlán en 2011, y la multa que deberá pagar porque se atrasó la conferencia

Respecto a su falta de competencia, Cáceres comenzó diciendo que "hace más de dos semanas que estoy con el grupo y me siento bien. Cada vez que hacemos fútbol me siento mejor. No me falta fútbol y me siento bien. ¿Si voy a ser titular? No creo que nadie lo sepa todavía".

El futbolista que pelea por un lugar en el equipo titular, dijo que están trabajando "igual de lo que veníamos haciendo, no cambiamos nada".

Sus recuerdos de niño de la Copa América que ganó la selección de Uruguay en 2011

Con 12 años vivió lo que fue la última Copa América que ganó la selección de Uruguay, cuando en 2011, se consagró campeona en Argentina. Al respecto, recordó aquel momento y lo extrapoló a este.

"Me acuerdo. Tenía 12 años y recuerdo los goles de (Diego) Forlán que le hizo a Paraguay (en la final). Obviamente que siempre fue un sueño. De chiquito quise jugar en la selección y después de haber visto a los jugadores que admiraba, ahora poder hacerlo y estar en este lugar, es algo increíble para mí y un orgullo".

"Tenemos ilusión, hicimos las cosas bien y si seguimos trabajando como lo hicimos en las Eliminatorias, hay posibilidades de que podamos competir por el título. Dependerá de nosotros, pero tenemos un equipo para poder hacerlo", añadió Cáceres.

A su vez, añadió: "Con Argentina somos los que tenemos más copas y hay que asumir esa responsabilidad que nos impone la historia, aunque jugando con tranquilidad de que vamos a hacer lo mejor. Si no se nos dan los resultados, vamos a darlo todo para que hagamos lo mejor".

El hecho de ser uno de los candidatos a ganar la Copa América 2024

Cáceres fue consultado acerca de cómo ve, más allá de la historia, el buen rendimiento que ha tenido la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa y cómo puede ayudar en este certamen.

"Los triunfos ante Argentina y Brasil por las Eliminatorias (para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026), son los que generan esto también y hay que asumir la responsabilidad del momento con los jugadores que tenemos", indicó el zaguero de América de México.

Consultado acerca de si ya hablaron de Panamá, el primer rival en la Copa América 2024, dijo: “Hicimos más hincapié en lo que tenemos que hacer nosotros, muchas cosas combinativas, que en lo que puedan hacer los rivales. En estos días, seguramente empecemos a tocar esos temas”.