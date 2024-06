Segundo nivel desbloqueado por Uruguay en la Copa América 2024 con la goleada ante Bolivia, pero Marcelo Bielsa se contagió de Tabárez

20240627 (From bottom, L) Uruguay's defender #17 Matias Vina, Uruguay's forward #20 Maximiliano Araujo, Uruguay's forward #11 Facundo Pellistri, Uruguay's defender #08 Nahitan Nandez, Uruguay's midfielder #07 Nicolas De La Cruz, (from top, L) Uruguay's mi Uruguay Foto: Charly Triballeau / AFP

El despliegue físico y futbolístico de todo el equipo, resalta el camino que está recorriendo, en esta ocasión con el ajuste que el equipo pedía a gritos: regular los esfuerzos para no fundir a los jugadores ni sufrir, como le ocurrió contra Panamá, que luego de un primer tiempo demoledor, siguieron 20 minutos de terror, en los que estuvo a punto de hipotecar todo lo que hizo antes.

La capacidad de Uruguay para volver a su mejor versión en los últimos 10 minutos, asfixiando al rival con presión alta y tres goles que sellaron la holgada victoria.

La nueva función que explotó el entrenador Marcelo Bielsa de Federico Valverde en este torneo, como doble cinco junto a Manuel Ugarte, le brindó muy buenos resultados. No es nuevo el desempeño de Valverde en esa función con el argentino, ya había jugado de esa forma ante Ecuador.

El momento de Matías Viña, que desde el lateral izquierdo se transforma en un volante ofensivo y puntero.

Otra gran producción de Facundo Pellistri, la figura este jueves, a quien sus compañeros le hacen el juego que necesita (con los pases largos cruzados de Matías Olivera o el circuito de juego que generó con Valverde y Nández) y además le pone el plus, de velocidad y calidad técnica para ganar en el uno contra uno, para transformarse en esos motores que necesita el juego de Bielsa para resultar demoledor.

20240627 Darwin Núñez Foto: Charly Triballeau / AFP

Nicolás de la Cruz le confirmó a Bielsa que es titular, porque con su juego y desde sus pies (en las pelotas quietas o en el fútbol profundo que quiere el entrenador) nacieron algunos de los mejores pasajes de la selección.

El enorme esfuerzo de Darwin Núñez para sobreponerse a todo. Porque cada partido, y otra vez quedó demostrado, el delantero de Liverpool arranca con una mochila que pesa cientos de kilos y, a medida que avanzan los minutos y falla muchos goles, se incrementa aún más. Luego, tras el gol (lleva uno por partido), alivia presiones, pero nunca termina de llegar al equilibrio con el que debería transitar el campo, confiado en que tarde o temprano encontrará su gol. Este jueves, con su segundo tanto sigue al tope de la tabla de máximos artilleros de la Copa América.

La efectividad de Uruguay, con 100% de puntos ganados, que lo mantienen como único líder del grupo C.

20240627 Uruguay Foto: Charly Triballeau / AFP

La fiesta que viven los hinchas en la tribuna. Esos uruguayos que llegaron hace años a Estados Unidos y a través de la selección están viviendo un viaje increíble a sus raíces, pleno de emociones y, sobre todo, de celebraciones por estos éxitos. ¿Puede haber un mejor regalo para ellos?

La selección consiguió mostrar este jueves una evolución en su juego, con relación a su debut frente a Panamá, y el aspecto más significativo, que confirma que los celestes subieron otro nivel, estuvo marcado por la forma en que los futbolistas pudieron regular la ansiedad y el estrés que impone la propuesta de Bielsa por llegar al gol.

Marcelo Bielsa se contagió de Tabárez: se demora en los cambios

Finalmente, y aquí queda la cuenta pendiente a resolver para Bielsa (porque esto es exclusiva responsabilidad del entrenador) de cara al partido ante Estados Unidos, el próximo lunes: la rotación del plantel.

20240627 Marcelo Bielsa Foto: Tim Nwachukwu/Getty Images/AFP

La mejor forma de graficarlo, porque fue lo que devolvió la imagen de la selección en el segundo tiempo ante Bolivia, es que Bielsa se contagió de Óscar Washington Tabárez, el entrenador que refundó la selección entre 2006 y 2021, que recuperó la identidad con una combinación de la historia con el presente, y generó este semillero que tiene el argentino en la Copa América.

¿Por qué Bielsa se contagió de Tabárez? Porque para el ritmo en el que se juega esta Copa América, la intensidad que propone el fútbol del argentino y el cierre de una temporada demasiado larga para la mayoría de los futbolistas, demoró excesivamente los cambios, igual que ante Panamá. La diferencia con relación al primer partido fue que las lesiones de Ronald Araujo y Matías Olivera, lo apuraron a realizar modificaciones, al finalizar el primer tiempo en el caso del de Barcelona y antes de los 60 minutos en el de Napoli.

Los primeros cambios en esta segunda fecha llegaron a los 82 minutos. Fue innecesario en un partido en el que podía aliviar las cargas y otorgar minutos a jugadores que son tan titulares como los 11 que comienzan jugando.

Porque Rodrigo Bentancur pide más espacios de los que le da (por su estilo el entrenador sacrifica un volante, en este caso el de Tottenham, porque su prioridad es el juego por las bandas y el aporte superlativo de los puntas Pellistri y Araújo). Yel partido ante Bolivia era especial para que le brindara más minutos a Luis Suárez.

Uruguay va bien, más allá del impacto que generan los ocho goles que marcó en dos partidos frente a Bolivia y Panamá. Va bien por su propuesta futbolística. Por ese plan que entusiasma por la forma en que juega. Y también, porque ante Bolivia mostró que puede ser capaz de regular el juego y hacer la pausa (aunque Bolivia no es medida de nada como rival, pensando en lo que enfrentará a partir de cuartos de final).

Lo que le queda pendiente a Bielsa, es evitar que el equipo se le apague, como le ocurrió en el segundo tiempo ante Bolivia, o que se le funda como ante Panamá. El único antídoto para que no ocurra eso es rotar a los jugadores de otra forma. Así de simple. Este es el próximo desafío de Bielsa para el lunes ante Estados Unidos, donde no se podrá guardar nada ante el anfitrión que puso en riesgo su clasificación luego de la derrota en esta segunda fecha ante Panamá.

De todas formas, Uruguay va ajustando la fórmula para llegar a las instancias decisivas en el tono que exige su condición de candidato al título.