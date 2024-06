El uno por uno de Uruguay: el notable despliegue de Pellistri, el alma de Darwin Núñez y la clase de Valverde en su nueva posición

Naithan Nández: no estuvo tan activo como en el encuentro anterior contra Panamá y subió menos incluso por su lateral. Se equivocó en un pase en el medio de la cancha que pudo costar caro.

Ronald Araujo: fundamental en la jugada del primer gol con su gran asistencia de cabeza para Facundo Pellistri. En defensa, impasable.

Mathías Olivera: no tuvo demasiado trabajo, pero se mostró bien con la pelota y en la marca.

Matías Viña: otro partidazo por su banda, con una subida muy buena y un gran primer tiempo.

20240627 Bolivia's midfielder #15 Gabriel Villamil fights for the ball with Uruguay's midfielder #05 Manuel Ugarte during the Conmebol 2024 Copa America tournament group C football match between Uruguay and Bolivia at MetLife Stadium in East Rutherford, N Manuel Ugarte Charly Triballeau / AFP

Manuel Ugarte: el volante de PSG se paró sobre la derecha en un doble cinco con Valverde y eso le generó menos espacios para cubrir y más libertades para proyectarse en el campo. Además, por la forma en que se desarrolló el primer tiempo, jugó siempre de mitad de cancha para adelante. Tuvo espacios para crecer en el campo y también para probar con un remate desde afuera del área a los 14 minutos.

20240627 Uruguay's midfielder #15 Federico Valverde fights for the ball with Bolivia's midfielder #07 Miguel Terceros during the Conmebol 2024 Copa America tournament group C football match between Uruguay and Bolivia at MetLife Stadium in East Rutherford Federico Valverde Foto: Charly Triballeau / AFP

Federico Valverde: se desempeñó en una nueva posición en la mitad de la cancha, como doble cinco junto a Ugarte, en una función más defensiva de la que suele tener cuando juega como volante por afuera, porque le exigió cuidar sus espaldas, pero también le dio libertades para lanzarse al ataque. Apareció por izquierda, pero jugó libre en esa sociedad con el volante de PSG.

Nicolás De la Cruz: regresó a la titularidad en reemplazo de Giorgian de Arrascaeta. Manejó muy bien la pelota en la parte inicial. Comenzó la jugada del primer gol, con la pelota cruzada a Ronald Araujo. Fue quien ejecutó los córners desde la derecha.

Uruguay's forward #11 Facundo Pellistri celebrates after scoring his team's first goal during the Conmebol 2024 Copa América tournament group C football match between Uruguay and Bolivia at MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, on June 27, 2024 Facundo Pellistri celebra el 1-0 para la selección de Uruguay ante Bolivia en la Copa América 2024 FOTO: AFP

Facundo Pellistri: jugó un primer tiempo espectacular. No solo por el gol para el 1-0, sino porque fue un azote constante con sus subidas. Partidazo.

20240627 EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 27: Darwin Nuñez of Uruguay celebrates after scoring the team's second goal during the CONMEBOL Copa America 2024 Group C match between Uruguay and Bolivia at MetLife Stadium on June 27, 2024 in East Rutherford, Darwin Núñez Foto: Mike Stobe/Getty Images/AFP

Darwin Núñez: otro que rindió de forma tremenda. Convirtió en su séptimo partido consecutivo y marró incluso alguna situación más. No obstante, siempre la quiso y siempre complicó.

20240627 SOC - SPO - URUGUAY - V - BOLIVIA - CONMEBOL - COPA - AMERICA - USA - 2024 EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 27: Maximiliano Araujo of Uruguay and Yomar Rocha of Bolivia battle for the ball during the CONMEBOL Copa America 2024 Group C match bet Maximiliano Araújo Foto: Tim Nwachukwu/Getty Images/AFP

Maximiliano Araújo: formó un gran tándem con Darwin Núñez por el sector izquierdo. Muy activo y participativo otra vez. Buen rendimiento.