Lo que no se vio por TV de Uruguay vs Bolivia: showtime celeste, el pedido por Luis Suárez y los hinchas que fueron por comida antes de que terminara el primer tiempo

Las puertas de los playones se abrieron a las 16:00 y desde un rato antes había filas de coches con banderas uruguayas esperando para entrar, según constató Referí al llegar al lugar del partido.

Ni bien estacionaron, armaron gazebos, prendieron las parrillas y bajaron las heladeritas con todo tipo de bebidas.

20240627 Los hinchas de la selección de Uruguay coparon con sus enormes carpas el estacionamiento del MetLife Stadium de Nueva Jersey en la Copa América 2024 Los hinchas de la selección de Uruguay coparon con sus enormes carpas el estacionamiento del MetLife Stadium de Nueva Jersey en la Copa América 2024

Esta vez la fiesta fue mucho más grande a la que hubo en Miami. Es que New Jersey tiene una colectividad muy grande de uruguayos y también se sumaron otros que llegaron desde ciudades cercanas, desde otras zonas como Toronto, más los que viajaron desde Uruguay para seguir a la celeste.

La cancha, qué temita

Sobre las 19:00, se abrieron las puertas de las tribunas y los hinchas comenzaron a dejar el estacionamiento para ingresar al estadio.

Los primeros en llegar pudieron ver a los jugadores uruguayos mientras reconocían el campo de juego. Según supo Referí, hubo malestar en los futbolistas y el cuerpo técnico por las condiciones de la cancha.

El MetLife Stadium tiene una cancha de césped artificial y sobre ella se montó una de césped natural. Pero, como había observado Referí en el partido Argentina vs Chile del pasado martes, el piso tiene unas líneas, tipo canaletas, en sentido horizontal, lo que puede ser un riesgo para los jugadores.

Además, la cancha, al ser sintética, no tiene regado automático y fue humedecida de forma manual, con dos mangueras de gran tamaño, las que requirieron de seis personas para su manipulación.

Los aplausos para Luis Suárez siempre están

Pese a ser suplente, los hinchas de la selección reconocen a Luis Suárez en cada presentación de los jugadores.

20240627 (From bottom, L) Uruguay's defender #17 Matias Vina, Uruguay's forward #20 Maximiliano Araujo, Uruguay's forward #11 Facundo Pellistri, Uruguay's defender #08 Nahitan Nandez, Uruguay's midfielder #07 Nicolas De La Cruz, (from top, L) Uruguay's mi Uruguay Foto: Charly Triballeau / AFP

El goleador histórico volvió a ser uno de los más aplaudidos, junto a Federico Valverde y Darwin Núñez.

El short celeste y la nueva camiseta blanca

La selección uruguaya estrenó este jueves su nueva camiseta blanca con una equipación que tuvo el regreso del short celeste y también medias blancas.

Lo que nadie entendió es por qué ambas selecciones jugaron con uniformes alternativos, ya que Bolivia jugó todo de roj

Un presentador bien al estilo EEUU

La voz del MrtLife Stadium se destacó por su estilo bien estadounidense, tipo la que suele escucharse en la peleas de boxeo, haciendo delirar a los hinchas cada vez que decía “¡Uruguay!”.

Además, hizo la cuenta regresiva para el comienzo del partido, algo que se está imponiendo en los encuentros, lo que fue seguido por gritos cuando el juez marcó el comienzo.

“¡Uruguay, Uruguay!” y el primer “uhh” con Darwin Núñez

La hinchada uruguaya no se hizo esperar y en el primer minuto comenzó a corear “¡Uruguay, Uruguay!”.

Y casi al mismo tiempo tuvo su primera emoción, con el primer “uhh” de la noche al ver como se iba apenas afuera un cabezazo de Darwin.

Marcelo Bielsa y una primera indicación a Matías Viña

Sobre los 6 minutos, Marcelo Bielsa se paró de la heladera portátil y le hizo una indicaciones a Matías Viña, el lateral que comenzó el partido en ese sector.

20240627 Uruguay's Argentine coach Marcelo Bielsa looks on during the Conmebol 2024 Copa America tournament group C football match between Uruguay and Bolivia at MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, on June 27, 2024 CHARLY TRIBALLEAU / AFP Marcelo Bielsa Foto: Charly Triballeau / AFP

El gol de Pellistri, la ola y el 2-0 de Darwin

Los corazones de los uruguayos se aceleraron en el minuto 8, cuando Facundo Pellistri puso el 1-0 para abrir el marcador. Los hinchas estallaron y los jugadores festejaron en un rincón de la cancha.

La algarabía de los espectadores siguió casi al instante con la ola, que tuvo dos vueltas a la que se sumaron la mayoría de los espectadores.

Pasados los 20 minutos, Darwin Núñez puso el 2-0 tras una buena jugada colectiva y la voz del estadio hizo delirar a los hinchas cuando le puso su toque para anunciarlo.

¿Y el flechazo para Edinson Cavani?

El partido iba a tener un homenaje para Edinson Cavani, en el minuto 21, cuando se invitó a los hinchas a hacer el tradicional festejo del “Matador”, con el arco y la flecha.

Pero en ese momento fue el gol de Darwin, por lo que no llegó a verse el reconocimiento colectivo para el delantero que se retiró de la selección antes de la Copa América.

Los uruguayos se van antes del final del primer tiempo

Mientras la celeste atacaba y estaba cerca del tercer gol, en el cierre del primer tiempo, varios uruguayos se pararon y dejaron sus lugares, para ir por las escaleras y llegar a los puestos de comida y/o baños.

20240627 Uruguay's forward #19 Darwin Núñez celebrates scoring his team's second goal during the Conmebol 2024 Copa America tournament group C football match between Uruguay and Bolivia at MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, on June 27, 2024 C Darwin Núñez Foto: Charly Triballeau / AFP

Así se pudo ver en todos los sectores, antes de que finalizara el primer tiempo y con posibilidades de perderse un gol.

Luego, volvieron para el segundo tiempo con bandejas y grandes vasos.

Los precios en el MetLife Stadium

¿Cuánto vale comer en el MetLife Stadium de East Rutherford, New Jersey? Según supo Referí, en base a hinchas celestes que estuvieron en las tribunas, una hamburguesa con “calidad de estadio” sale US$ 15 y una botella de agua se vende a US$ 5.

La rabieta de Bielsa pese al 2-0 en el marcador

Al entrenador Marcelo Bielsa no le gustaron algunas culminaciones de las jugadas en los primeros minutos del segundo tiempo, cuando la selección ya ganaba 2-0.

El DT se paró en varias ocasiones de la conservadora, caminó y les dio indicaciones a los futbolistas. En un momento, tras un mal pase por la banda izquierda, se paró luego de darse unas palmadas en las piernas, molesto por la ocasión mal concluida.

Momento de hidratación

El partido no tuvo pausas de hidratación por protocolo de calor, pero sobre el minuto 60 varios jugadores de Uruguay se acercaron al banco de suplentes a tomar agua y escuchar algunas indicaciones, mientras era atendido el arquero boliviano.

Ellos fueron Facundo Pellistri, Nahitan Nandez, Ronald Araujo, que ante Panamá sufrió un golpe de calor por el que le bajó la presión, Federico Valverde y Manuel Ugarte. Luego, se repitió una situación parecida a los 72’.

“¡Volveremos otra vez!”

Los hinchas de la celeste volvieron a cantar a los 63 minutos y lo hicieron con la ya clásica: “Volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a ser campeones como la primera vez”.

20240627 Uruguay's midfielder #15 Federico Valverde celebrates with teammates after scoring a goal during the Conmebol 2024 Copa America tournament group C football match between Uruguay and Bolivia at MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, on Ju Uruguay Foto: Charly Triballeau / AFP

El jugador que llamaron pero no entró

Antes del minuto 70’, Marcelo Bielsa mandó a llamar a un jugador que realizaba el calentamiento. Llegó, le dieron indicaciones, y finalmente no ingresó y volvió al puesto de los suplentes.

Desde el sector de prensa no quedó claro si fue Lucas Olaza o Christian Olivera.

El gol de Maxi Araújo, el “soy celeste” y el pedido por Luis Suárez

Maxi Araújo puso el 3-0 para comenzar a cerrar la noche, luego de un gran pase de Nico De la Cruz, y, tras el grito de gol sonó el “soy celeste”.

Además, los hinchas pidieron por el ingreso de Luis Suárez, coreando su apellido e inmediatamente el deseo se hizo realidad porque Bielsa lo llamó para que ingrese.

20240627 EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 27: Darwin Nuñez of Uruguay greets teammate Luis Suarez in a substitution during the CONMEBOL Copa America 2024 Group C match between Uruguay and Bolivia at MetLife Stadium on June 27, 2024 in East Rutherford, N Luis Suárez y Darwin Núñez Foto: Tim Nwachukwu/Getty Images/AFP

Los aplausos de Suárez tras el 4-0 de Federico Valverde

Mientras Suárez se aprontaba para entrar, y era mostrado en la pantalla gigante del estadio, desatando la locura de los hinchas, llegó el cuarto gol celeste tras una excelente jugada.

El goleador histórico aplaudió el festejo y luego ingresó por Darwin, Fede Valverde le dio la cinta de capitán, mientras que Lucas Olaza, a quien habían llamado minutos antes, entró por Viña.

Luego, entraron Rodrigo Bentancur y Kike Olivera por Valverde y Pellistri, respectivamente. Y hubo más aplausos, porque justo en ese momento la voz del estadio anunciaba el ingreso de Suárez. Además, el DT mandó a Giorgian De Arrascaeta por De la Cruz para su última variante.

El 5-0 de Bentancur con dedicatoria especial

Al partido le quedaba una emoción más con el gol de Rodrigo Bentancur para el 5-0, en una pelota quieta en la que De Arrascaeta, en la primera que tocaba, lo asistió.

El volante tuvo una dedicatoria especial para su familia en la tribuna. Además, Ugarte pareció indicó a alguien en la platea.

El partido terminó con goleada y fiesta en las tribunas, donde los hinchas saludaron a los jugadores y se quedaron un rato celebrando. Además, Agustín Canobbio y Santiago Mele terminaron haciendo unos trotes con pasadas en la cancha.