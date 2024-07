Sergio Markarian dijo que Brasil es "un mal equipo", que el Cuti Romero es "violento" y que Federico Valverde "no es un líder capitán"

Sobre Uruguay ahondó en conceptos: "Plan B no es admitir circunstancias diferentes en un partido, en un partido hay condiciones que te obligan a defender, que tus aspiraciones a hacer goles se ven limitadas, los partidos no son siempre uniformes en su desarrollo. Cuando decimos plan B. Su táctica es siempre la misma: ser vertical, intenso, presionar arriba, replegarse y hacer la presión más atrás si no logra recuperar arriba. El entrenador de Uruguay no inventó el 4-3-3, ni la verticalidad, ni la presión alta, ni la intensidad. Es un hombre que logró hacer de esas cosas una identidad y me encanta esa forma de jugar. Me gusta cómo juega Uruguay. Además de gustarme, Uruguay juega bien y eso para mí es defender bien y atacar bien. Uruguay, en general en lapsos muy importantes de los partidos, logra reunir estas cosas".

"Uruguay es la única selección que si le sacás cinco titulares no resiente su funcionamiento porque tiene plantel y relevos de calidad. Sin embargo, hay dos jugadores que son irremplazables: Darwin Núñez porque es un 9 atípico, muy veloz, que está siempre bien perfilado y que asegura verticalidad, y Nicolás De La Cruz que corre por dos, tanto en defensa como en ataque", analizó Markarian, de vasta y destacada trayectoria como entrenador.

"Brasil es un mal equipo"

Sobre el rival de Uruguay en cuartos de final, que será Brasil este sábado a la hora 22.00 en el estadio Allegiant de Paradise, en las cercanías de Las Vegas, Markarian comentó: "Brasil es un mal equipo. La pregunta que hay que hacerse es cómo un país de 200 millones de habitantes, con una impresionante liga local, con los jugadores mejor pagos, con la mejor infraestructura de Sudamérica, como lo es Brasil no puede presentar mejores jugadores en la mitad de la cancha. Son muy mediocres, los comparás con los nuestros y te asustás. ¿Cuánto hace que Brasil no gana nada importante? ¿Cuántos técnicos brasileños están trabajando en Europa o en selecciones de Europa? Eso también te hace pensar en algo. Han perdido identidad. ¿Cuándo viste un torneo donde Brasil no llene las canchas? En esta Copa América no hay aficionados brasileños, han perdido la confianza. Me animo a pensar que hay algo más que los malos resultados que están obteniendo".

"Claro que nos pueden ganar. Hice un análisis de los cuatro equipos que son candidatos de cómo defienden, de cómo hacen la transición de ataque a defensa, de cómo coordinan, de cómo hacen las transiciones para atacar y de cómo atacan y los analicé del 1 al 10 y el que suma menos es Brasil. Nos pueden ganar con alguna genialidad de algún delantero. En el análisis que hago me da que Brasil puede perder este partido, aunque capaz, que de casualidad, lo puede ganar", agregó.

Sergio Markarian sobre el Cuti Romero: "Es un jugador violento y malintencionado"

"Argentina juega bien, pero no me gusta. Si me gusta la verticalidad que propone Uruguay, no me puede gustar Argentina. Pero en varias posiciones si no tienen al mejor del mundo, pegan en el palo. El golero (Emiliano Martínez) es soberbio. El primer marcador central (Cristian Romero) es un jugador violento y malintencionado, pero es un gran jugador de fútbol. De Paul juega por dos. Cuando Di María juega de extremo derecho, retrocede. Pero si Di María no está juega de 8, de 7 y de 5, y hasta llega al área. Tiene a Messi y tiene dos centrodelanteros de gran nivel. Lautaro (Martínez) es un goleador y (Julián) Álvarez es un gran jugador de fútbol que se aproxima a Darwin. Sigue siendo un muy buen equipo Argentina".

"Valverde no es un líder capitán"

"Brasil tiene un líder como Marquinhos, Argentina tiene a Messi y si no lo tienen hay líderes como De Paul o Romero. También Di María, que lo quiere todo el mundo", afirmó.

Sobre Federico Valverde volvió a reiterar conceptos vertidos al final del Mundial de Qatar 2022. “Es un enorme jugador al que le quieren hacer cumplir un rol que no le sienta bien. No es un líder capitán, la prueba está en que cada vez que entra alguien con más experiencia, le da la cinta inmediatamente. Está jugando en una posición incómoda. Está más acostumbrado a la banda derecha y no de doble contención por izquierda. No recupera pelotas, pero tampoco las pierde, tiene una técnica brutal”, concluyó.