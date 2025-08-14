Dólar
Copa Libertadores

¿A qué hora juega hoy River Plate contra Libertad por los octavos de final de Copa Libertadores y dónde verlo?

River Plate se enfrenta a Libertad de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores en condición de visitante

14 de agosto 2025 - 12:01hs
River Plate.jpg
River Plate

River Plate visita a Libertad de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, con el objetivo de conseguir el mejor resultado posible para afrontar la revancha en Buenos Aires y aspirar a la clasificación a los cuartos de final del certamen.

El equipo de Marcelo Gallardo viene de igualar sin goles el pasado fin de semana ante Independiente, por la cuarta fecha del Torneo Clausura, en un encuentro que fue muy parejo pero que en el segundo tiempo mostró varias falencias y fue superado por su rival.

El gran problema que tiene River es el tema de las lesiones, principalmente en la defensa: Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta son las principales bajas y está en duda Paulo Díaz, con molestias en la rodilla, pero que se perfila para estar de titular.

No obstante, en la lista de concentrados figura el nuevo refuerzo Juan Portillo, quién llegó desde Talleres con unos problemas físicos, pero que ya recibió el alta médica y fue incluido por primera vez entre los convocados, incluso hay chances de que haga su estreno absoluto este jueves ante Libertad por Copa Libertadores.

El conjunto paraguayo, por su parte, que avanzó a esta instancia tras ser escolta de San Pablo en el Grupo D (afuera quedaron Alianza Lima y Talleres de Córdoba), acumula un invicto de cuatro compromisos en Copa Libertadores y viene de igualar 1-1 ante Recoleta, lo que lo posicionó en el sexto lugar del torneo local con 11 unidades, a seis del líder Cerro Porteño.

Posibles formaciones

Libertad: Martín Silva; Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez, Matías Espinoza; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Joaquín Bogarin, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio.

¿A qué hora juega River Plate vs Libertad y dónde verlo en vivo?

River Plate visita el Estadio La Huerta a las 21:30 horas y el partido se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium.

