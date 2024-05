Álvaro Recoba tras levantarle un 0-2 con Nacional a River: "El segundo tiempo fue de las viejas Libertadores"

RIVER PLATE Martín Demichelis, DT de River Plate, tras empate con Nacional: "Por suerte no fracturaron a Rodrigo Aliendro"

La mirada nostálgica del Chino Recoba a la vieja Copa Libertadores

"Los jugadores nos representan, a veces jugando bien o mal, vamos al frente, tratamos de jugar igual a igual el primer tiempo y nos costó caro. El segundo tiempo fue de las viejas Libertadores con forcejeos, tumulto, pierna fuerte, de parte de los dos equipos. Se jugó con mucha fuerza y pasión, la gente acompañó increíblemente, hoy tuvimos ese plus, me hubiese encantado ganar, podía haber sido peor, pero logramos el empate y seguimos dependiendo de nosotros", agregó.

image.png El Chino dijo que la pelea marcó un antes y un después en el trámite

"En el primer tiempo recibimos goles no por no tener siete defensores o cinco mediocampistas, fueron virtudes del rival. Con Gaby (Báez) y Charly (Leandro Lozano) salimos a presionar arriba, eso lo trabajamos, no nos crearon situaciones por estar desbordados, fueron desatenciones nuestras porque corrimos riesgos, jugamos de igual a igual, y eso nos podía llevar a perder por más de dos goles. Pero hay maneras y maneras. Tuvieron contragolpes de seis contra dos, contra eso competimos esta noche", expresó Recoba.

"Ganamos un punto si lo miramos fríamente, porque pudo haber sido mucho peor. Po cómo se dio el resultado de Venezuela (Libertad empató 1-1 con Deportivo Táchira) termina sirviendo porque dependemos de nosotros y porque River es el rival más difícil del grupo", concluyó.