Martín Demichelis, DT de River Plate, tras empate con Nacional: "Por suerte no fracturaron a Rodrigo Aliendro"

"Ustedes saben que jamás hablé de los árbitros desde que estoy en River pero hay cosas que quedaron en evidencia. En el segundo tiempo los primeros 10, 15 minutos se premió no jugar al fútbol y después, bueno, está todo el mundo a través de los teléfonos, del WhatsApp y la televisión dejando en evidencia que primero por suerte no fracturaron a Rodrigo Aliendro y después al jugador que amonestaron creo que merecía no seguir en el campo por la actitud antideportiva que tuvo en ese tumulto donde todos tenemos las pulsaciones altas, pero creo que hubo una actitud totalmente antideportiva que si encima la ven la castigaron solo con una amarilla".