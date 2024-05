¿Era para roja? Lo que dijo Leandro Lozano de Nacional sobre su plancha contra Rodrigo Aliendo de River Plate

El lateral derecho Leandro Lozano se pronunció sobre la gran polémica que tuvo el partido que Nacional le empató de atrás 2-2 este martes a River Plate por la cuarta fecha del grupo H de la Copa Libertadores . Lozano dijo claramente que no fue en plancha sobre Rodrigo Aliendro y que la incidencia no era para roja.

Este tuvo la fortuna de que el lateral pisó con ambas suelas el balón y luego, al seguir el recorrido lo golpeó, cometiendo falta.

Anderson Daronco la sancionó y los jugadores de River Plate se fueron en masa sobre Lozano, recriminándole la crudeza de la incidencia.

Eso generó una larga trifulca en el medio de la cual, Franco Romero le pegó una trompada en la cara a Paulo Díaz.

Cuando las aguas se aquietaron, Daronco le sacó amarilla a Lozano quien se tomó la cabeza dando a entender que no merecía ni ser amonestado.

Sin embargo, su entrada tuvo fuerza excesiva (que se castiga con roja) y no fue una mera entrada temeraria (amarilla). Además, en este tipo de jugadas, el juez debe valorar la forma en que el jugador va a la pelota independientemente del resultado que esa forma produzca.

Es decir que basta con calibrar la forma en buscar el balón más allá de que esa plancha doble golpee de lleno o no al rival.

Para Lozano, tras la pelea con los jugadores de River, Nacional hizo un "clic"

Lozano habló primero sobre esa trifulca que se generó: "Ahí hicimos un clic, ellos bajaron mucho después del problema y nosotros lo tomamos a favor".

Consultado en zona mixta sobre si pensó que la incidencia iba a terminar con su expulsión, el lateral respondió: "No, Aliendro me dijo que fue choque, yo llego primero, toco la pelota, no voy con la plancha, y luego chocamos. Hasta tengo un corte en la canilla que le mostré al árbitro; no era para roja, el juez creo que fue a ver otra cosa al VAR".

En el VAR, Daronco vio la trompada de Romero a Díaz pero solo lo castigó con amarilla.

Lozano, después, fue determinante para el resultado.

Metió el centro que terminó en penal de Enzo Díaz por mano, y gol de Gonzalo Carneiro, y asistió a este 72 segundos después, con un cabezazo, para el gol del empate.