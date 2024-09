Copa Libertadores: la sorpresiva decisión que tomó Ignacio Ruglio con Mario Saralegui en Peñarol

Uno de esos campeones, Mario Saralegui, se había descargado en su cuenta oficial de X (ex Twitter) previo al partido de ida en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, que ganaron los manyas 1-0.

El descargo de Mario Saralegui en contra de Ignacio Ruglio

"Socios Vitalicios y Honorarios, campeones del Mundo, tenemos un palco de las leyendas, eliminamos a Flamengo y somos los últimos Campeones del Mundo del Club. No tenemos más palco, no tenemos entradas, no podemos entrar ni solos, menos acompañados. Todo bien pero exigimos respeto", comenzó escribiendo.

Y continuó: "En tono de broma, tal vez si hablamos con Zico o Junior, nos consiguen entradas en su tribuna, ya que parece que vienen (al partido revancha en Montevideo) pocos. Nos invitan nos ponemos las camisetas del Manya si es posible la del 82, llevamos un cartel que diga 'como nos echaron de allá, nos vinimos para acá'”.

Saralegui agregó que "Y otro cartel que diga, vamos arriba el Manya, queremos la sexta y vinimos a alentar, va bala abrazo a todos".

"De repente con un poquito de creatividad se podría haber hecho un lindo homenaje. Oportunidades perdidas y la sensación constante que les importa un carajo el club y eso a nosotros que nos rompimos el alma para hacerlo grande nos cae muy mal, causa mucha frustración, y mucho asco", prosiguió.

"Aahhhh y nos invitaron a comer un asado. Eso sí rompe récords. Tenés la cara de piedra de ir a un asado que lo paga otro y no llevás entrada, nada. Es ridículo, es Rugliano, falta de respeto, falta de capacidad, soberbia tremenda. Hago una lista con tres amigos y te gano la elección", escribió Saralegui refiriéndose al presidente Ignacio Ruglio.

Y terminó: "Y a no interpretar mal: a muerte con Diego (Aguirre) y el cuadro, que salga Campeón y lleve a Peñarol donde se merece que sí es posible. Tuvo que venir un DT con huevos para acomodar a los bobos de pie de bolsa de nailon. Es el amor al club. No es el momento, tal vez no, pero nosotros sentíamos que merecíamos mas je ja. Se aceptan objeciones, Vamoo Peñarol".

Luego de ello, Saralegui fue invitado a ver el partido de vuelta en el Estadio Campeón del Siglo junto a varios de sus compañeros quienes estuvieron presentes.

La sorpresiva decisión de Ignacio Ruglio con Mario Saralegui en Peñarol

Este domingo, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, subió a su estado de Whatsapp un comentario que sorprendió, sobre todo, luego de las expresiones que había tenido Saralegui hace un par de semanas.

“Gracias a Don Mario Saralegui por aceptar la invitación a pasar tres días con la delegación de Peñarol que viajará a Río para enfrentar a Botafogo. Será importante para nuestros jugadores convivir esos días con el Indio, Jair y Saralegui”, comenzó escribiendo el presidente.

Y añadió: “Gracias presidentes Juan Pedro Damiani y Jorge Barrera por volver a acompañarnos en este próximo viaje a Botafogo. En estos días, nos confirma el Cr. Walter Pereyra su viaje, y tendríamos una delegación de lujo para nuestro querido club”.

“Todos juntos viviendo este lindo momento, para el cual todos hemos puesto nuestro granito de arena. Vamos los Peña, un CLUB QUE ENAMORA A PROPIOS Y A EXTRAÑOS”, terminó escribiendo.