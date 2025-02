Diego Latorre sobre Esteban Ostojich: "No se la saca porque tiene otra, lo tenía que haber expulsado"

El peruano cometió falta, Ostojich la cobró y los jugadores de Boca Juniors pidieron la segunda amarilla, algo que Ostojich desestimó diciendo que el jugador tocó primero la pelota.

Entonces se dio este diálogo en la transmisión oficial de ESPN:

-"Noriega será amonestado por segunda vez, o zafó. A la pelota. Le está diciendo a la gente que fue pelota, pero lo toca igual", dijo el relator Mariano Closs.

-"Barrida, se salvó eh", aportó el comentarista Diego Latorre.

"Esta es una entrada de tarjeta amarilla, zafó Noriega", afirmó Closs.

-"No se la saca porque tiene otra, lo tendría que haber expulsado", manifestó Latorre.

Curiosamente, después del partido, el técnico de Alianza Lima, el argentino Néstor "Pipo" Gorosito, también criticó el arbitraje: "Me preocupa mucho el arbitraje sobre todo para el partido de vuelta".

Ostojich arbitró de muy buena manera el clásico de la segunda fecha del Torneo Apertura en Uruguay donde Nacional y Peñarol empataron 1-1 en el Gran Parque Central.

El vicepresidente tricolor Flavio Perchman dijo que la mano que cometió Rodrigo Pérez, de Peñarol, en el área de Nacional no era sancionable, algo que muchos hinchas de Nacional reclamaron como penal. Sin embargo, el 2 tricolor también dijo que "fue un arbitraje con leve tendencia aurinegra en fallos chicos y cortar el juego y llevar el juego a un terreno que a Nacional no le servía; no tiene nada que ver con el resultado ni lo justo del resultado. No me gustó el tipo de arbitraje. Cortó mucho el juego, no le dio dinamismo. Tiene muy buenas condiciones técnicas",