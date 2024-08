Diego Lugano hizo un asado para 70 hinchas de Sao Paulo y algunos de Nacional; ¿por qué equipo hinchará este jueves?

BRASIL Diego Lugano fue contundente con la salida de James Rodríguez de São Paulo, que no jugará ante Nacional por Copa Libertadores

El excapitán de la selección uruguaya Diego Lugano ofrece este jueves al mediodía un asado para un grupo de hinchas del club brasileño San Pablo, que llegaron al país para presenciar el partido de Copa Libertadores de esta noche ante Nacional.



Nos lo cuenta @martinabreu20 pic.twitter.com/XaBtbJq1fG — Telemundo (@TelemundoUY) August 15, 2024

Lugano estuvo también junto a hinchas de Sao Paulo este miércoles a la noche en Montevideo.

Diego Lugano foi em um encontro de torcedores do São Paulo em Montevidéu nesta noite.



@mabragatchelo pic.twitter.com/a41H70VmXE — Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) August 15, 2024

Nacional o Sao Paulo: ¿por qué equipo hinchará Diego Lugano?

Diego Lugano fue consultado sobre a qué equipo alentará este jueves en el Gran Parque Central: Nacional o Sao Paulo y dijo que le era "difícil" elegir a uno.

“Sin dudas que a San Pablo le debo mucho, es parte de mi carrera. Todo lo que me han dado y me dan es indescriptible. Quizás en Uruguay no se dan cuenta. Mis amigos cuando van a Brasil se asustan y sorprenden por el cariño y el respeto de la gente”, dijo a 100% Deporte de radio Sport 890.

“Obviamente, también Nacional me trajo con 18 años del interior. Si bien no tuve mucha oportunidad, porque era otro momento, subían menos juveniles, pero también le soy agradecido”, agregó. “Aparte, uno se ha metido en conflictos importantes para intentar que el fútbol uruguayo vuelva a ser competitivo a nivel internacional y cuando le va bien a Nacional, a Peñarol, a Defensor, nos va bien a todos los que estamos en el exterior”.

“Es difícil saber por quién hinchar. Aparte en Nacional tengo amigos, Seba Coates, Mauri Victorino, ni que hablar de Seba Eguren. Es casi imposible hinchar en contra. Entonces vamos a ser neutrales, no tengo nada que ver, no juego más, no soy dirigente, entonces vamos a presenciar una muy buena eliminatoria entre dos tricampeones del mundo”, concluyó.