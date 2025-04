"El culito volvió con más fuerza que nunca": lo que dijo Flavio Perchman sobre el momento de Nacional, los cálculos en la Libertadores y lo que le pide a Vargas y Otero

Los objetivos de Nacional según Flavio Perchman

Perchman también repasó los objetivos de Nacional en esta temporada.

“Dentro de los objetivos posibles, por ahora el único que teníamos en el año ya lo cumplimos que era el de ganar los clásicos de verano y ganar la Supercopa”, señaló.

“En el objetivo del Uruguayo estamos recontra en carrera”, dijo sobre el Campeonato local en el que los tricolores están en la disputa del Torneo Apertura.

“Y en la Copa está difícil, lo sabíamos desde el momento que salimos del sorteo, yo ya sabía que era un grupo dificilísimo, pero hay que competir”, expresó, tras las dos derrotas en los dos primeros partidos.

“El gran objetivo nuestro es ganar el Uruguayo, si ganamos cumplimos con lo que teníamos que hacer este año”, agregó.

Miramar Misiones vs Nacional por el Torneo Apertura 2025 Jairo Amaro.jpeg Nacional sale a la cancha en el Parque Artigas, para realizar el calentamiento, con Jairo Amaro (31) en el plantel FOTO: LEONARDO CARREÑO

Con respecto a la Libertadores dijo que están “en carrera”, pero reconoció que es “difícil”.

“Para intentar por lo menos llegar a la Sudamericana (siendo terceros en la fase de grupos), salvo que Medellín se caiga a pedazos, tenemos que traer algo de Beira Río o de Bahía”, calculó.

Perchman no comparte la opinión de quienes han manifestado que Nacional tiene que enfocarse en el Torneo Apertura y dejar de lado la Libertadores ante la complicada situación en la que se encuentra.

“Nosotros mientras tengamos chances de pelear la Copa, la vamos a pelear, y hoy vamos a jugar con todo el equipo titular, con lo que define Pablo (Peirano, DT tricolor), pero hoy vamos por todo al partido. La historia de Nacional lo marca”, expresó.

“Espero que no, pero si el último partido estamos jugando con Defensor y estamos eliminados de la Copa, digo que tenemos que darle prioridad al Apertura”, comentó. “Mientras haya chance, estamos yendo por todo”.

La evaluación de Flavio Perchman sobre Eduardo Vargas y Rómulo Otero

El vice tricolor también hizo una puesta a punto sobre el nivel de Eduardo Vargas y Rómulo Otero, dos de los principales fichajes de la temporada.

Perchman dijo estar “muy tranquilo en general” con ambos futbolistas, con los que habló en Porto Alegre.

Nacional Bahía copa libertadores 2025/ Eduardo Vargas Eduardo Vargas Foto: Leonardo Carreño

“Vargas es un tipio que ha jugado en todas partes del mundo a un nivel altísimo”, dijo sobre el chileno. “Él no ha podido mostrar sus cualidades y tampoco en el equipo ha tenido tantas cosas para mostrar. El día que juega con Juventud, que arranca arriba, quedamos con 10 y quedó aislado. Eso no es para justificar nada”, señaló.

El directivo señaló que antes del Campeonato Uruguayo muchos periodistas lo colocaban a Vargas como el candidato a ser la figura del año.

“A mí no me gusta crucificar”, dijo. “Van tres meses recién. Me decís que Eduardo no está a la altura de lo que pensaba, y no está a la altura. Y él tampoco está a la altura de lo que pensaba. Pero sin embargo, nunca una mala cara, nunca un gesto distinto. El otro día cuando salía Recoba tuvo la delicadeza de preguntar si seguía siendo él el cambio. Yo hay un montón de coas más que miro, que no es solamente la cancha donde quiero por supuesto que sea donde rinda”.

“Ha entrado 5 minutos y con buena cara. El está siempre con buen semblante. El otro día hace el gol Petit y él fue el primero que fue a abrazar al Diente y a Petit”, comentó

Con respecto a Rómulo Otero, dijo que ha dado más que Vargas hasta el momento.

20250322 Rómulo Otero de Nacional ante Plaza Colonia por el Torneo Apertura Rómulo Otero FOTO: L. Carreño

“Creo que no es lo mismo hasta ahora el tema Vargas y el de Otero. Creo que Otero ha dado más cosas”, señaló.

“De Otero espero más porque creo que es un gran jugador, no tengo ninguna duda y sé que nos va a dar buenas cosas”, dijo. “Pero a veces no tenemos esos parámetros de que en tres meses todos tienen que ser ya la gran figura del año, hay que esperar un poco”.

“Van tres mes y todavía esperamos en el caso de Eduardo bastante más y en el caso de Otero espero más. Es esa la diferencia: en uno espero más y en el otro bastante más”, comentó.

“Muchachos, tranquilos, vamos por un camino”, expresó Perchman.