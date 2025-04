El descargo de Javier Moreira, el relator partidario de Nacional, tras la sanción de Conmebol por "actos racistas": "Estábamos pasando mal, siendo agredidos"

“Ayer, realmente, nuevamente en el exterior, en este caso en Brasil, sufrimos de todo tipo y color, agravios, imagínense un partido que vas ganando 3-0 y que te ponen a relatar en una bancada de prensa abierta rodeado de hinchas de Inter de Porto Alegre, rodeado de miles de personas. (…) No le faltamos el respeto a nadie, gritamos los goles, 3 a 0, y ya nos puteaban a colores. Cuando vino el empate de Inter se nos vinieron arriba, la pasamos bastante mal, temimos por nuestra integridad física, el clima se puso muy espeso. Teníamos que relatar en un contexto bastante complicado. No me asombra que ningún medio o periodista uruguayo que levantaron esta noticia cuentan verdades a medias, nadie contó lo que nos tocó vivir, los agravios que sufrimos, nadie se comunicó conmigo, ningún medio de prensa uruguayo nos preguntó nada. Hablo de las radios y portales que subieron la noticia”, señaló.

“Todo tiene un contexto, estábamos pasando mal, siendo agredidos, estuvimos a punto de ser agredidos físicamente”, agregó Moreira.

Su compañero Mathías Cuba, quien estuvo en la trasmisión del partido en el Estadio Beira-Río, también comentó lo ocurrido y dijo que “se hace difícil trabajar de forma tranquila y pacífica”.

20250423 Comunicado de Javier Moreira pidiendo disculpas por insulto racista en Nacional vs Inter por Copa Libertadores 2025 Comunicado de Javier Moreira

“Hay hinchas que no se bancan que estés laburando y gritando un gol. Habría que rever dónde ponen a la prensa visitante, estábamos solos rodeados de hinchas e inter y prensa partidaria de Inter. Algunos hinchas se abalanzaron en el tercer gol de Inter y ante tanta provocación, insultos, que te tiren cosas, no es fácil estar ahí... Entiendo que en ese momento de calentura uno puede llegar a decir algún tipo de insulto o agravio, que en realidad no tiene nada que ver con el racismo, tiene más que ver con una cuestión de lo que está pasando en el momento, donde estas recibiendo insultos, te tiran cosas, estás laburando, y a uno le nace responder o defenderse de alguna manera. Adhiero al comunicado de Javi, y estoy de acuerdo que no tiene nada que ver con una cuestión de racismo, en absoluto. A la prensa visitante la entregan mandándola a un sector donde sabes que en algún momento esto va a suceder, que puede haber algún tipo de roces”, comentó.

Luego, Moreira señaló. “Estábamos en la boca del lobo, los colegas de la Abdón estaban del otro lado, y no tuvieron problemas, en el medio de esos agravios e insultos, uno reaccionó. ¿Cuánto duró? 20 segundos con varias personas punteándonos, temimos por nuestra integridad física, estaban a punto de saltar, desacatados, insultándonos. En ese momento, dije lo que dije, dije ‘qué te pasa’, le dije que ‘sos un cagón’. Si lo puteaba de arriba a abajo no pasaba nada, pero utilicé lamentablemente una frase y un adjetivo que en Brasil es considerado racista, pero en ese momento ni lo pensé, fue algo instintivo en un contexto de que nos estábamos tratando de defender. Tampoco se lo dije a nadie, lo dije al aire. Dije “así son estos…”. Después que nos putearon a colores y nosotros nos tuvimos que salir a defender. No lo dije tres veces, 10 veces, lo dije una vez y en un contexto que lo digo al aire y no se lo digo a nadie”.

“Capaz que si les hubiese pegado, nos hubiésemos agarrado a las piñas, no nos pasaba nada porque nos estábamos defendiendo”, agregó.

“Nosotros que éramos las víctimas de la situación, que no estaban agrediendo, insultando, y temimos por nuestra integridad física, ahora resulta que la Conmebol nos quiere de alguna manera poner estoy como ‘qué horrible, es un hecho racista’”, sostuvo.

El relator señaló que su expresión fue “instintivamente”. “No me di cuenta de lo que dije, lo dije instintivamente. En Uruguay la palabra y el adjetivo macaco no es algo racista, puede ser algo que las nuevas generaciones por ahí no utilicen esa palabra. Pero uno se crió diciéndote ‘che no hagas macacadas, sos un macaco’ cuando hacías payasada. Sé que en Brasil esto está mal y por eso me hago cargo y pido disculpas. Nosotros estuvimos siempre en contra del racismo, desde Pasión Tricolor pregonamos por la inclusión desde todo punto de vista, estamos en contra del racismo como hemos dichos hasta el cansancio”.

“En ese momento nadie me escuchó en el estadio. Acá lo que pasa que lamentablemente muchos hinchas de nuestro tradicional rival fueron los que hicieron el recorte y los subieron a las redes sociales y empezaron a dar manija. Y después dieron manija los medios uruguayos, no los medios brasileños. En Brasil no hubo ningún problema, salí del estadio sin problemas, nadie me contactó ni me dijo nada, hubo un par de twitters explicándoles la situación a brasileños y lo entienden”, agregó.

“Lo que molesta y llama la atención es la manija de nuestros detractores, de los que no nos quieren por una razón u otra, medios de prensa que no cuentan todo lo que nos tocó vivir, no contextualizan... Si utilicé una frase tomada de mala manera pido disculpas, lejos estoy de fomentar el racismo y la discriminación, rechazamos todo tipo de discriminación. En Pasión Tricolor siempre pregonamos la inclusión”, señaló.

A la espera de acciones legales ante Conmebol

Javier Moreira señaló que está asesorado legalmente y espera para hacer los descargos ante Conmebol luego de la sanción que recibió.

“La Conmebol nos comunicó a través de un mail que se tomó la resolución de que no voy a poder estar acreditado para relatar los partidos de Copa Libertadores. Nosotros respondimos ese mail, esperamos respuesta del mail, por el derecho a defenderme, a hacer descargos. Todavía no nos respondieron hasta cuándo puedo hacer los descargos correspondientes. Estoy asesorado legalmente, mi abogado está al tanto de todo, muy atentos a la respuesta y a los pasos a seguir para nosotros para tomar acciones si no hay respuesta que no nos complazca o que no haya respuesta”, expresó.

También se molestó por la viralización de su castigo. “Hay una manija que no sé de dónde viene porque viralizaron el mail, yo no se lo pasé a nadie, y este mail se viralizó en todos los grupos de Whatsapp por lo tanto lo viralizaron desde la propia Conmebol, vaya a saber quién y con qué objetivo. Hay un objetivo de ir contra Pasión Tricolor, porque defiende a Nacional, es independiente, hay medios de prensa que defienden otros intereses y por cualquier cosa te van a atacar, te van a desprestigiar, y con eso convivimos hace mucho tiempo. Nosotros nos vamos a defender, mi abogado espera respuesta de Conmebol para ver qué pasos vamos a seguir. No se puede pisotear otro derecho y nosotros tenemos el derecho a trabajar, no se lo pueden prohibir a nadie, cada vez que vamos a relatar un partido lo hacemos de manera profesional, es un trabajo para nosotros, vamos a pelear para seguir pudiendo trabajar. Mi prestigioso abogado está al tanto de la notificación de Conmebol y a la espera de ver qué acciones tomamos para seguir al tanto de la situación”.

“Repercutió más en Uruguay por toda la manija de todos los medios y de muchos hinchas de nuestro tradicional rival. En Brasil se entendió la situación, pido disculpas si ofendí a alguien y estoy en contra de todo acto racista, no me fue mi intención”, agregó. “Podía haber dicho ‘la puta que los parió, la concha de sus madres’ (…) Acá se hace foco en algo donde los uruguayos sufrimos permanentemente, no solo los medios de prensa, sufren los hinchas con policías, apaleados, los medios que nos ponen alrededor de hinchas del rival, en el Parque les damos una cabina, los cuidamos, como debe ser. En el exterior te ponen ahí para que generes un problema, como pasó”.

“El audio mío son 20 segundos. Ni siquiera se lo dije a nadie. Usé una frase que no estuvo bien. Los que recortaron y dieron manija fueron medios uruguayos e hinchas de nuestro tradicional rival con el fin de hacer daño y que nos perjudiquen. Nos vamos a hacer responsable y cargo, pero estamos totalmente en contra del racismo y fue un error y una palabra que repudiamos totalmente. Voy a estar atento”, señaló Moreira.