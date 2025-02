Futbolista de Alianza Lima, formado en Peñarol, ninguneó a La Bombonera tras eliminar a Boca de la Copa Libertadores

pablo lavandeira vs boca.jpg

Sobre la victoria frente a Boca, el jugador dijo: “Me imaginaba otra cosa de La Bombonera. En el minuto 70/75 era más murmullo que cántico. Esa parte me sorprendió. Fue hermoso estar ahí, pero me quedé corto con lo que imaginaba. A mí me había tocado hace 2 años patear en El Monumental contra River en un partido donde nos fue muy mal a nosotros y ahí sentí mucha más presión. Sentí mucho más todo el ambiente que en La Bombonera. Y mirá que yo soy muy hincha de Boca y seguí a Boca siempre, pero esta vez no me pasó lo que creía que me iba a pasar”, agregó.