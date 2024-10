La fuerte sanción de Conmebol que recibió Botafogo, rival de Peñarol en las semifinales de la Copa Libertadores

Botafogo, el rival de Peñarol en las semifinales de la Copa Libertadores, recibió una multa de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por valor de US$ 60.000. El castigo se debió a los gestos racistas de un aficionado en el partido de ida de los octavos de final de la Libertadores, ante Palmeiras.

"No será solo una Nota Protocolo Oficial de repudio y con frases fuertes de acciones futuras contra actos racistas. El 'hincha' que no representa a los millones que conforman Botafogo fue identificado y será expulsado para que no pueda ingresar al Estadio Nilton Santos. La vergüenza ocurrida en el partido debe ser castigada de manera ejemplar", afirmó el club en un comunicado.