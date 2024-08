"La prioridad es la Copa Libertadores, no puedo no sentirlo así": lo que dijo Diego Aguirre sobre la rotación de Peñarol y el resultado de Nacional

Consultado por si había salido bien la rotación al mantener la diferencia, Aguirre señaló: “Lo hice convencido de que es lo mejor para nosotros. No lo hago pensando en que el rival va a dejar puntos” , según declaró a Minuto 1 de Carve Deportiva.

“Cuando vos dejás puntos y Nacional también, queda todo como que no pasó nada. Pero yo entendía que era lo mejor, no solamente para ese partido. Nosotros tenemos que jugar en La Paz y cuatro días después por el Campeonato Uruguayo”, explicó el DT.

20240814 Diego Aguirre se mostró muy feliz por el comienzo de Peñarol ante The Strongest por Copa Libertadores Diego Aguirre se mostró muy feliz por el comienzo de Peñarol ante The Strongest por Copa Libertadores FOTO: L. Carreño

Aguirre destacó la importancia de la Copa Libertadores, torneo en el que los mirasoles le ganaron 4-0 a The Strongest por el partido de ida de octavos de final en el Campeón del Siglo la semana pasada y en el que cerraran esa serie este miércoles en La Paz, donde buscarán el pase a cuartos de final.

“Entendía de hacer lo que hice”, dijo el entrenador sobre la rotación. “Claro que tomás riesgos, pero lo volvería a hacer. No es que me arrepiento porque no ganamos”.

“Hay que tomar riesgos y yo mientras estemos en la Copa la tomo como prioridad total. Después veremos el Campeonato Uruguayo. Pero acá, es mi pensamiento”, señaló desde Bolivia. “Vinimos a clasificar y tenemos que volver a Montevideo con eso”, agregó.

20240814 Diego Aguirre, el técnico de Peñarol, arribó al Estadio Campeón del Siglo Diego Aguirre, el técnico de Peñarol, arribó al Estadio Campeón del Siglo FOTO: @OficialCAP

“La prioridad estando en la Copa, es la Copa”, resaltó Aguirre, quien fue campeón del torneo como jugador de Peñarol en 1987 y que fue finalista como DT en 2011. “No puedo no sentirlo así. Fijate lo que es el estadio en un partido de Copa y la ilusión de la gente. Nosotros tenemos que pelear a muerte por eso”, sostuvo.

“Tenemos un cierta ventaja en el Campeonato uruguayo y nos da para arriesgar un poco. Y ya tenemos un derecho ganado con una posible final, entonces, la prioridad es la Copa, el Campeonato Uruguayo también, pero mientras estemos en la copa, está por delante”, destacó.