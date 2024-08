¿Leo Fernández a la selección de Uruguay? "No me extraña", dijo Diego Aguirre sobre quienes piden que Marcelo Bielsa lo convoque

Peñarol Strongest/ Leonardo Fernández. Foto: Leonardo Carreño.

Volviendo al tema de los hinchas que quieren a Fernández en la selección uruguaya y la posibilidad de que, en caso de que sea convocado, no lo tenga en Peñarol, dijo: “De eso prefiero no opinar”

“Pero que no me sorprende, no me sorprende”, señaló sobre el pedido por el enganche zurdo para la celeste. “Porque todos vemos fútbol. Leo tuvo un gran partido y ha tenido un gran año. Analizás los números de él y son sorprendentes”, comentó.

Cuando se le mencionó que era el mejor jugador del fútbol uruguayo en la actualidad, Aguirre afirmó: “Sin ninguna duda”.

“Y la cantidad de goles y las asistencias”, señaló el DT, destacando esos datos del jugador.

Además, cuando le dijeron que cuando Fernández se preparaba para rematar un tiro libre había una sensación de gol como no se sentía hace tiempo con otros rematadores en el fútbol uruguayo, señaló: “Totalmente de acuerdo”.

Aguirre también dijo que se sorprendió con el tiro libre del final ante Cerro Largo, en el que Fernández no pateó y le pasó la pelota a Jaime Báez, quien lo remató afuera.

“Pensé que pateaba Leo y era gol, porque últimamente me pasa eso”, dijo, pero aceptó la decisión que tomaron sus jugadores en ese momento.