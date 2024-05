Ministerio del Interior anunció operativo de Peñarol vs Rosario Central: "Se hace responsable la Policía Nacional"

Peñarol no quería venderle entradas a los visitantes

Peñarol agotó todos los medios para no venderle entradas a los hinchas de Rosario Central habida cuenta de que el 4 de abril, cuando jugaron en el Gigante de Arroyito, se produjeron gravísimos incidentes.

Hinchas de Rosario Central le tiraron a los de Peñarol una enorme valla desde la parte alta de una tribuna a la baja, donde estaban los aurinegros, y al final del partido, Maximiliano Olivera recibió una pedrada debajo del ojo quedando a milímetros de perder una vista.

Ante la negativa de Conmebol y la presión ejercida por el ente rector del fútbol sudamericano para que haya entradas visitantes, Peñarol terminó decidiendo este jueves vender entradas a los visitantes.

"Hemos trabajado desde que salió el sorteo y el fixture. Con lo pasó allá en Rosario Central también se ha venido trabajando, y ahora ante las consultas que se nos han hecho días atrás, lo que hizo saber es que lo considera un partido de alto riesgo, pero si se fijaba el partido estamos en condiciones de dar un despliegue policial para garantizar el mantenimiento del orden público y que todo se desarrolle en las mejores condiciones posibles", dijo Da Rosa.

Según se expresó a Peñarol desde Referí, el Ministerio del Interior no siguió la recomendación que le hizo la Asociación Uruguaya de Fútbol de que no vinieran hinchas. En lugar de eso, calificó al partido como de "alto riesgo" lo que le permitirá montar un mega operativo para poner en escena a un montón de funcionarios policiales.

De todas formas, Da Rosa, afirmó que el responsable de que no hayan episodios de violencia será el Ministerio del Interior: "Fuera del escenario deportivo, se hace responsable la Policía Nacional que desplegará un dispositivo para que eso no pase y si pasa actuaremos en consecuencia de acuerdo a la ley".

La Policía acompañará a los hinchas de Rosario Central

"Van a existir los controles migratorios normales, después controles policiales, un acompañamiento a la parcialidad visitante por territorio uruguayo con algún control en ruta y controles previo al ingreso al estadio", informó Da Rosa.

"Ya tenemos en cuenta lo que es el ingreso de las parcialidades y un tiempo aproximado que demoran los controles para poder demorarlos y hacerlo de tal manera de que la hinchada no llegue tarde al estadio y que pueda ingresar en un tiempo determinado que ya es prestablecido por nosotros", agregó.

"Estamos en coordinación todos los días, ya veníamos trabajando previo a este partido y existen aspectos que están por definirse. Generalmente cuando vienen cuadros extranjeros se les brinda por razones de seguridad un acompañamiento, dependiendo de la situación, acorde para darle seguridad a ellos y también ala ciudadanía para que no haya inconvenientes. Va a haber un punto de encuentro que todavía no está determinado. Se lo haremos saber en primera instancia al equipo argentino", manifestó.

"La lista de inhabilitados se trabaja con la Policía argentina, aún no la tenemos, la idea es tenerla y trabajar con ella para impedir que se le venda entradas a esas personas y si logran obtener entrada que no puedan ingresar al estadio. Cuando no tienen entada o si vienen con entradas duplicadas, no se les permite el ingreso y se los lleva a un lugar seguro, que es a donde van a quedar los ómnibus que deja a la parcialidad en el estadio y que arribarán después para retirarlos. El ingreso al país no se le puede impedir, no pueden entrar al escenario", expresó Da Rosa.

Otras frases que dejó la conferencia en el Ministerio del Interior

"Para la hinchada de Peñarol se va a mantener el ingreso por la ruta 8 y 102, por Camino Siete Cerros y Mangangá y en el momento que no ingrese la parcialidad de Rosario Central también podrá hacerlo por la 101".

"La Policía, como trabaja de unos años hasta acá, no está dentro de los escenarios deportivos, eso es algo que trabaja la seguridad privada contratada por el organizador, pero no quiere decir que la Policía no ingrese. Si la Policía tiene que ingresar al estadio lo va a hacer en el momento que sea necesario".

"La Dirección de Seguridad en el Deporte está trabajando con las amenazas que se han realizado en redes sociales, en forma constante, y nos ha brindado información para que todo pueda transcurrir con normalidad", concluyó Da Rosa.