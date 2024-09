"Parecía que estaba todo preparado, la policía no hizo nada": exgolero de Flamengo recordó el lío ante Peñarol en el Centenario en 1999

Pelea Peñarol vs Flamengo en 1999

El partido terminó con triunfo 3-2 de los aurinegros, pero el marcador no le alcanzó.

Clemer, señaló que se llevaron una “sorpresa” al ver que había muchos uruguayos alrededor del campo de juego. “Creo que hubo un preliminar y sus juveniles se quedaron en el juego”, recordó a GloboEsporte.

“Parece que todo fue preparado para causar confusión. Hubo mucha gente que no debía estar en el partido y se involucró. Los guardias de seguridad tuvieron que protegernos, la policía no hizo nada. Se vio que era algo bien preparado para nosotros. La provocación a Athirson al final del partido fue una preparación para que todo sucediera”, agregó, en referencia a su compañero que era figura del equipo.

Walter Pandiani de Peñarol se prepara ante Célio Silva de Flamengo y comenzará una batahola entre los dos planteles por la Copa Mercosur 1999 Walter Pandiani de Peñarol se prepara ante Célio Silva de Flamengo y comenzará una batahola entre los dos planteles por la Copa Mercosur 1999 FOTO: AFP

El arquero, que hoy tiene 55 años, dijo que fue un “partido atípico” debido a la holgada victoria que habían logrado en Brasil, por lo que la sería estaba encaminada.

De todas formas, señaló que Peñarol siempre crecía en los partidos.

“Pero nuestro equipo volaba”, dijo Clemer. “Cuando aprovechamos esa ventaja allí, ya sabíamos que el partido iba a estar complicado. Incluso considerando la historia que tienen los equipos uruguayos cuando juegan en desventaja allí, sobre todo cuando juegan contra equipos brasileños”.

Athirson y las provocaciones

Para Clemer, el clima se calentó cuando Athirson empezó a hacer jugadas que no les cayeron bien a los jugadores de Peñarol.

“El juego en sí era el problema, hombre”, dijo Clemer, al señalar que los jóvenes de Flamengo no le tenían respeto a los rivales.

“Cuando empezó el partido vimos la superioridad de Flamengo”, señaló. “En realidad, la polémica comenzó con Athirson. Estaba en una etapa en la que hacía de todo, estaba volando. Cuando tomamos ventaja de 2-1, le empezaron a decir que le iban a pegar. Él dijo: ‘Pegame, y te paso la pelota’”.

Clemer recordó que Flamengo estaba atacando para el arco de la Ámsterdam y su vestuario era el de la Colombes, por lo que debían regresar cuando empezó la pelea.

“Parece que la cosa estaba bien armada, la mayoría se habían afeitado la cabeza”, dijo. “Sentimos una atmósfera de guerra, pero no sabíamos que todo esto iba a pasar. Y entonces un tipo le dio un puñetazo a Athirson en la boca y empezó todo el lío. Estábamos corriendo por detrás, cuando vi todo ese alboroto, era Peñarol avanzando y Flamengo retrocediendo”.

El exgolero contó que pegó golpes y recibió. También señaló que se cayó. “Cuando me levanté de nuevo, solo había amarillo y negro frente a mí. Dije: ‘¿Dónde está mi equipo, papá?’. La multitud se había filtrado”.

El encuentro con Pablo Bengoechea

Por último, tras los incidentes, le tocó ir al control antidopaje y se encontró con Pablo Bengoechea, el capitán de Peñarol.

“El capitán, que marcó el tiro libre y era el más experimentado de todos, se disculpó por lo sucedido”, señaló. “Dijo que no le gusta ese tipo de cosas. El uruguayo tiene que mejorar mucho su estilo futbolístico. Lo dijo muy amablemente y dijo: ‘Por eso el fútbol uruguayo no mejora porque se necesita mucho de este lado de querer pelear cuando no se gana, y la parte técnica termina olvidada’. Y el Flamengo jugó mucho mejor que ellos en ambos partidos. Quería burlarme de él, pero dije: ‘Está bien. Se acabó’”.