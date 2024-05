Peñarol: ¿Diego Aguirre se fue "llorando como un niño" como dijo Ignacio Ruglio? Mirá el video

Ahí se ve a Aguirre subiendo las escaleras y a Ruglio detrás.

Aguirre está visiblemente emocionado, con los ojos rojos y cuando fue consultado con un "¿qué sentís en este momento", meneó la cabeza y sacudido por sus sentimientos dijo lacónicamente: "Espectacular" y agregó: "falta, falta".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/OficialCAP/status/1790720692331163698&partner=&hide_thread=false TODAVÍA FALTA.



A seguir así pic.twitter.com/OMgHbOgIU3 — PEÑAROL (@OficialCAP) May 15, 2024

Es que Peñarol aún no se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores. Puede hacerlo este jueves si Rosario Central no le gana a Caracas, pero si gana recibirá a los argentinos en martes 28 de mayo y con un empate le basta para meterse entre los 16 mejores de América.

Peñarol le ganó el martes 2-0 a Atlético Mineiro con goles de Lucas Hernández y Maximiliano Silvera logrando uno de sus mejores resultados en lo que va del semestre.

Este martes, consultado por Minuto Uno que se emite por Carve Deportiva, AM1010, Ruglio expresó sobre esa situación: "Estoy mirando mucho los partidos en la tribuna, me cuesta mucho estar en el palco y gran parte del final voy a la boca del túnel porque me permite caminar, darle una patada a una botella si las cosas no salen o festejar con todos los empleados del club cuando todo sale bien. Ahí lo vi venir, nos dimos un abrazo, venía con los ojos todos llenos de lágrimas y en la práctica charlaremos más tranquilos y me dirá qué fue lo que le pasó por la cabeza. Estaba con un componente emocional grande, la gente estaba muy eufórica y estuvo 12 años afuera del club, había estado por volver y no se le había dado antes", reflejando así más fielmente el momento que fue captado por las propias cámaras del club.

Qué dijo Ignacio Ruglio sobre la lesión de Leonardo Sequeira

Sobre la lesión muscular que sacó al argentino Leonardo Sequeira al filo del primer tiempo, Ruglio expresó: "Diego entiende que cuanto menos información haya hacia afuera de la parte sanitaria, le das menos herramientas al técnico rival para preparar los partidos. La información tiene que ser interna y la suficiente, del tipo: 'no va a ser usado para este partido por sanidad'. Fue un pedido bien claro de él. Teníamos un sistema de informes de sanidad donde informábamos bastante concreto y lo cortamos porque él justificó su petición y corresponde, porque es el que lleva el plantel al frente. Estuve con Sequeira después del partido, me dijo: 'Me duele', fue un tirón en el aductor, atrás, y esperemos que no sea nada, pero hoy le hacen estudios".

En realidad, Peñarol no hace informes de sanidad desde la presidencia de Jorge Barrera y le impuso un bozal institucional a los médicos del club. Este año, con la llegada de Daniel Zarrillo por Edgardo Rienzi, se informó detalladamente el desgarro de Gastón Ramírez en la primera fecha del Torneo Apertura, pero luego no se informó detalles de ningún otro de los desgarros: Byron Castillo, Washington Aguerre, Leonardo Sequeira, Camilo Mayada, Franco González ni la lesión de la cual se resintió Javier Cabrera.

Cuándo resuelve Peñarol si le dará entradas a Rosario Central

El consejo directivo de Peñarol sesionará esta semana el jueves por la noche, vía Zoom, después del partido de Rosario Central contra Caracas y ahí se decidirá si el manya le vende entradas a los hinchas del canalla.

En caso contrario deberá pagarle a Conmebol una multa de US$ 20 mil.

Ruglio dejó entrever que su postura es que no se vendan entradas: "El partido de allá estuvo muy caldeado, ya estuvimos haciendo averiguaciones en Conmebol y creo que es lo más sano para el club para prevenir problemas. Estuvimos en el Ministerio del Interior hace unas semanas y el ministro y la gente de la Unidad de Violencia del Deporte nos dijeron que estaban muy preocupados por ese partido (con Rosario Central)".