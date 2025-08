"Peñarol está en condiciones de eliminar a Racing": el análisis de Gregorio Pérez sobre la serie de octavos de final de la Copa Libertadores

En diálogo con el programa Los Titulares de Carve Deportiva AM 1010, Gregorio palpitó el partido del sábado a la hora 15 ante Nacional: "Siempre previo a un clásico se generan muchas expectativas, lo único que lamentamos es que no se va a jugar con público. El campeonato se inició hace una semana, Peñarol logró un resultado importante con dificultades, no porque no haya merecido el resultado ya que se dio un partido enredado y recién en la última parte del encuentro pudo encontrar la victoria", dijo.