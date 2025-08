"A Martín Campaña lo han dinamitado desde adentro de Peñarol de manera bastante injusta": Flavio Perchman dijo quién cree que atajará en los carboneros, y quién prefiere él que sea el golero, en el clásico ante Nacional

20250706 Martín Campaña Nacional Peñarol clásico Final Torneo Intermedio 2025. Foto: Leonardo Carreño Martín Campaña Foto: Leonardo Carreño

“Creo que la apuesta de Campaña me parece lógica”, aunque señaló que a él le gustaría que ataje el flamante golero aurinegro.

“Yo preferiría que ataje Cortés, toda la vida”, señaló. “¿Por los nervios?”, le preguntaron, y dijo “porque es un clásico, un estreno”.

Luego, destacó a Campaña. “Martín ya ha demostrado que está a la altura, a Martín lo han dinamitado desde adentro de Peñarol para mí de manera bastante injusta por momentos”.

Clásico y final del campeonato intermedio 2025, Peñarol Nacional. Martín Campaña. Foto: Leonardo Carreño

“Pero cada uno maneja como quiere la asunto”, sostuvo.

“Y después creo que va a jugar Campaña porque si pone a Cortés y no tiene un gran clásico, no tiene como ponerlo ante Racing con las 40.000 personas”, agregó. “Entonces, me da la sensación de que arranca con Martín y después pondrá contra Racing al que vea mejor, porque si Martín juega el clásico y tiene un buen clásico, no es fácil sacarlo para la Copa”.

La duda y su opinión sobre Emanuel Gularte

Para Perchman, la principal “duda” de Peñarol es si juega David Terans o Diego García.

Cuando le consultaron por si veía a Diego Aguirre con alguna sorpresa en el clásico, dijo: “No lo veo”.

También consideró que Emanuel Gularte, nuevo fichaje de Peñarol que debutó ante Progreso pero fue reemplazado en el entretiempo, será nuevamente titular en lugar de Javier Méndez.

“Creo que sí”, señaló. “Fue un zaguero que yo también lo fui a buscar, es un zaguero que jugó en equipos chicos de Uruguay y en equipos chicos de México. Hay que ver cómo le va”, comentó sobre el defensa.