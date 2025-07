Racing renovó y blindó con un contrato histórico y millonario a Maravilla Martínez en la previa del partido ante Peñarol por Copa Libertadores

El equipo presidido por Diego Milito no soló renovó a Maravilla, sino que lo blindó: la cláusula de recisión es de US$ 122 millones , siendo la más alta de la historia del fútbol argentino , luego de la novela que protagonizó el club con el traspaso de Maxi Salas a River Plate . El nuevo contrato viene con una mejora salarial para el jugador.

A la dirigencia de la academia no le gustó que River ejecutara la cláusula de recisión de Maxi Salas, la cual ascendía a US$ 9 millones, ya que rompía el "pacto de caballeros", por lo que muchas informaciones apuntan que el valor de la cláusula de Maravilla Martínez de US$ 122 millones sea con el objetivo de que solo equipos del exterior puedan ejecutarla.