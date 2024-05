Se agotaron las entradas para Peñarol vs Rosario Central por Copa Libertadores, pero los aurinegros venderán un remanente

Los carboneros no logran pasar de la fase de grupos del máximo torneo continental de clubes desde 2011, cuando justamente con Diego Aguirre como técnico, lograron no solo superar esa fase, sino que alcanzaron la final que perdieron 2-1 de visita con Santos de Neymar, luego de igualar 0-0 en el Estadio Centenario.

Cabe recordar que por la presión de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), como informó este jueves Referí, finalmente se le darán unas 2.000 entradas a los hinchas de Rosario Central, quienes ocuparán toda la Tribuna Guelfi, para que no existan posibles incidentes.

Asimismo, este viernes, comenzó la venta de entradas para los hinchas de Peñarol que no están asociados.

Se agotaron las entradas, pero habrá un remanente

En pocas horas, Peñarol agotó todas las entradas de las tribunas Cataldi y Damiani este mismo viernes.

A su vez, también se agotaron las de la tribuna Henderson.

No obstante, desde el club, dijeron este viernes a Referí que "siempre se deja un remanente para los no socios en la Henderson" y estas se pondrán próximamente a la venta para los no socios de Peñarol.