Video: las respuestas que dio Diego Aguirre en una entrevista de Conmebol respecto al partido entre Peñarol y Vélez Sarsfield por Copa Libertadores

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, recordó aquella ocasión subiendo una foto de cuando iba con la barra al paraavalanchas a ver al equipo en tan trascendente encuentro, como informó este martes Referí.

Las respuestas que dio Diego Aguirre en una entrevista de Conmebol respecto al partido entre Peñarol y Vélez Sarsfield por Copa Libertadores

Diego Aguirre brindó una entrevista a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) previo al inicio de esta Copa Libertadores de América y habló y fue preguntado sobre aquel partido ante Vélez Sarsfield de 2011.

"Bueno, pasó mucho tiempo. Es un partido que quedó marcado en el hincha y en nosotros porque nos permitió llegar a la final de la Copa Libertadores después de muchos años", comenzó diciendo el DT de Peñarol.

Consultado acerca de si recuerda la banda gigante que llevó Peñarol entonces a Buenos Aires y que llenó toda una tribuna, Aguirre dijo: "Fue una locura porque había mucha ilusión. Era una etapa decisiva y no es comparable con esto, porque esto es un comienzo de Copa donde es muy importante el partido, pero no es algo decisivo, no es una final como era ese partido".

Y añadió: "Cada momento es diferente, pasaron muchos años y vamos a enfrentarnos a un equipo muy difícil que es el actual campeón del fútbol argentino. Por lo tanto nos vamos a tener que preparar para un partido, como dije, muy difícil".

