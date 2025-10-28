Dólar
A Tabaré Rivero no le gusta "compartir escenario" con bandas de plena: "Es exclusivamente un negocio, que se les va a acabar con la inteligencia artificial"

En una entrevista en Radiocero, Tabaré Rivero se refirió a la plena como "exclusivamente un negocio" que va a "acabar con la inteligencia artificial"

28 de octubre 2025 - 18:11hs
Tabaré Rivero

Tabaré Rivero

Captura de pantalla / Canal 12

"¿A esta altura del partido te llevas mal con alguien?", le preguntó María Noel "La Negra" Minozzo a Tabaré Rivero, invitado a Otra tarde negra, el programa que conduce en Radiocero (104.3). "Sí, no sé si esas personas se llevan mal conmigo también. Es que no me gusta su forma de ser y bajo la persiana", respondió el cantante y compositor de La Tabaré.

Pero la pregunta desató una conversación sobre el valor artístico de la música después de que la conductora preguntara si pedía que no lo pusieran en el mismo escenario con otra banda o artistas en un festival. "Sí, con bandas argentinas me pasa", contó Rivero que celebra 40 años sobre el escenario.

Pero también hay un caso nacional: "No me gusta que me pongan con bandas de plena o cosas por el estilo. Que ellos hagan su negocio y yo hago esto otro que no es negocio, es música con intención artística", dijo Rivero.

La charla continuó sobre lo que el cantante de La Tabaré entiende por "arte" y el avance de la inteligencia artificial. "No me gusta decir que hago arte, porque no es fácil hacer arte y no se si me sale pero es mi intención. Yo creo que la plena es pura y exclusivamente un negocio, que se les va a acabar con la inteligencia artificial. Compones una canción de plena y te sale bárbaro y al público que lo escucha no le importa si es una máquina o es un músico, porque van a cantar haciendo playback".

"Tengo la esperanza de que los rockeros, los jazzeros, los del canto popular, el folklore o el tango, tengan la intención de escuchar un ser humano haciendo música. La inteligencia artificial nos va a devorar mucho, pero va a haber un publico un poco más pensante —que no solo quiera agitar— que diga voy a comprar un disco o entrar a la plataforma a escuchar música hecha por humanos".

"¿Nunca te bailaste una plena?", preguntó la conductora. Rivero, que se presenta el 8 de noviembre en el Teatro de Verano con su show Poesía Contra Todo, respondió: "Sí. Después de cinco o seis vinos he bailado hasta la raspa".

Tabaré Rivero La Tabaré

