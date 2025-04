Acusan a Paul Schrader, guionista de Taxi Driver y Toro Salvaje, por acoso y agresión sexual

La demanda precisa que Schrader acosó y atacó sexualmente a su exasistente y además la sometió a insinuaciones sexuales no deseadas, comentarios lascivos y violaciones contractuales.

De acuerdo con el documento, el cineasta de 78 años la despidió en septiembre en represalia.

"Dos días después, en pleno reconocimiento de su comportamiento ilegal y depredador, le escribió en un correo electrónico: 'Así que la cagué. A lo grande... . Si me he convertido en un Harvey Weinstein en tu mente, por supuesto que no tienes más remedio que verme por el retrovisor", dice el texto.

Weinstein fue uno de los más poderosos productores de Hollywood que cayó en desgracia tras una avalancha de acusaciones por sus conductas sexuales que desató el movimiento #MeToo.

La demanda contra Schrader asegura que el también director llegó a un acuerdo financiero para compensar a la mujer, pero que a última hora se echó para atrás.

La acción legal busca hacer efectivo ese arreglo.

Pero Philip Kessler, el abogado de Schrader, dijo a AFP que el cineasta rechazó firmar porque "concluyó que no le convenía hacerlo" y que por tanto la negociación quedó sin efecto.

Kessler afirmó que pelearán las acusaciones que calificó de "gravemente inexactas" y "engañosas".

"Él la besó dos veces en casi tres años y medio y (...) fue sólo tras el segundo beso que ella indicó desagrado, y él nunca intentó besarla de nuevo", argumentó.

Schrader, quien además escribió y dirigió Gigoló americano, promocionaba en Cannes su reciente producción Oh, Canada, con Richard Gere, Uma Thurman y Jacob Elordi.

FUENTE: AFP