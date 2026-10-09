Coti Sorokin profundiza su vínculo con Uruguay y recorre el interior del país: "Quería volver a la sensación de estreno"

Durante su participación en el programa La Playlist del canal de streaming de El Observador , el músico argentino Coti Sorokin reflexionó sobre su relación histórica con Uruguay, la génesis de sus nuevas composiciones y las estrategias que implementa para sostener una exigente agenda de presentaciones en vivo.

El artista, radicado desde hace décadas en la escena musical iberoamericana, se encuentra transitando un año particular en su carrera con el Serenata Tour 2026 , una gira que lo llevará por primera vez y de manera sistemática a seis ciudades del interior uruguayo: Colonia, Durazno, Salto, Paysandú, Florida y Mercedes, además de su presentación programada para el 22 de noviembre en la Sala del Museo en Montevideo.

Con una trayectoria consolidada que incluye hitos en plazas internacionales de Europa y América Latina, Coti reconoció que esta serie de conciertos responde a la búsqueda deliberada de un estímulo artístico primigenio.

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" Quería volver a la sensación de estreno, quería volver a esa sensación de primera vez. Lo hicimos también en otras ciudades europeas donde no habíamos tocado nunca y fuimos por primera vez en un formato pequeño, y lo disfruté un montón".

Esta cercanía geográfica y afectiva con Uruguay no es casual. Criado en Concordia, Entre Ríos, frente a las costas de Salto, el autor de Nada fue un error recordó que sus primeros vínculos con la cultura y los paisajes orientales datan de su infancia y adolescencia.

"Es un vínculo que viene de muy chiquito con Uruguay en general, no solamente con el litoral. Veníamos mucho a veranear y mis primeros viajes con amigos de la secundaria eran a La Paloma. Lo más cercano que tenemos nosotros por distancia es la costa uruguaya".

El proceso creativo y el neologismo rioplatense

Durante los meses de aislamiento estricto por la pandemia de covid-19, el músico permaneció en territorio uruguayo, una etapa de aislamiento que definió como la más solitaria de su vida pero también sumamente fértil para la composición. En ese contexto, montó un estudio casero y dio forma a su último material discográfico, titulado Serenata en mi mayor para un amor y un atardecer, un nombre de impronta clásica que, según explicó, busca bajar una línea conceptual.

El álbum incluye la canción Uruguay, una pieza directa donde plasma su perspectiva sobre el país e introduce neologismos particulares acuñados por el propio compositor.

"Para no andar pensando, voy rioplateando. Faro, piel de luz, montevidiar. Quiero navegar tu río mar. Inventé un par de palabras, me gustan los neologismos. Es un universo especial; a veces me preguntan qué historia estoy contando en una canción, y a veces no hay una historia, hay una melodía dando vueltas que genera un universo y una atmósfera".

El arte de tapa del disco también guarda una conexión íntima con sus raíces: se trata de una fotografía tomada cuando tenía 16 años en las afueras de Concordia, producida por un amigo artista y rescatada de los archivos familiares por su hijo Dylan.

Resistencia física y disciplina en la ruta

Con un volumen de presentaciones que ronda los ochenta shows anuales, Coti detalló la metodología de trabajo y los cuidados necesarios para sostener el ritmo de giras sin comprometer el instrumento vocal. Con más de treinta años de trayectoria ininterrumpida en los escenarios –incluyendo temporadas con más de cien conciertos anuales solo en España–, el cantautor enfatizó que la disciplina es fundamental.

"Hay mucho trabajo que fui incorporando con rutinas año a año. No hay otra manera de cuidar la voz que durmiendo de forma natural, sin recurrir a corticoides. Y la mejor terapia que hago es no pensar en los conciertos; programo la agenda sin programarla demasiado, me van llevando de un lado a otro sin anticipar el después", señaló.

Asimismo, respecto al oficio de la composición en medio de la vorágine laboral, el artista desmitificó la dependencia exclusiva de la musa inspiradora: "La inspiración también se trabaja, se programa y se ejercita. Cuando quiero componer, me guardo días específicos en la agenda y me dedico exclusivamente a eso".