Diego González dijo que Maxi de la Cruz y Darwin Desbocatti "no lo hacen reír" y contó quiénes son sus humoristas favoritos

En W A.M, el programa de streaming que conduce junto a Valentina Alvariza y Alexis Manghini (más conocido por su nombre en redes sociales, Santería), Diego González repasó una lista de humoristas y comunicadores que le presentaron sus compañeros, y comentó quiénes de los integrantes de esa lista le hacen reír y quiénes no.

El segmento tuvo lugar el pasado miércoles, pero este lunes el programa compartió en sus redes el repaso que hizo el conductor, que empezó como una consulta sobre el streamer español Ibai Llanos, que González dijo que "no le da gracia", y puso en esa misma lista al exfutbolista argentino Sergio "Kun" Agüero: "me da vergüenza y tiene unas luces medio apagadas".

La lista cruzó el Río de la Plata y sus compañeros le preguntaron por figuras del humor uruguayo, empezando por Darwin Desbocatti, el personaje que interpreta Carlos Tanco en el programa de Del Sol No toquen nada. "Nunca lo vi como algo humorístico" , comentó González. "Hace años que no lo escucho, como 15 años debe hacer, siempre me tocó laburar a la misma hora".

"Para mí hace un buen análisis de algunas cosas, pero no me río tanto del contenido", agregó.

Edison Campiglia (el personaje de Rafael Cotelo) "me hace reír mucho", dijo González sobre su excompañero en La mesa de los galanes.

El siguiente por el que le consultaron fue Maxi de la Cruz. "Maxi no me hace reír, no lo he visto mucho en su faceta de comediante, lo vi más como conductor de televisión", explicó el conductor.

"Me duermo escuchando a Maxi", bromeó Santería, imaginando los titulares derivados del comentario. "Nunca lo vi actuar, no puedo decir, es como Victoria Rodríguez o Humberto de Vargas, que dicen que actúan muy bien, pero nunca los vi", aclaró González.

"Petru Valensky es Dios, además de que me casó. Vale Sulca me hace reír y me parece un hallazgo cómo hace sus entrevistas en la calle, aunque es medio border, porque a veces pega para abajo, y me hace reír más pegar para arriba", dijo sobre la streamer. "Hacer una nota con alguien en situación de calle, debería apuntar a reírme con él, ahora si entrevisto a un empresario de traje, ahí si me le puedo reír. El humor tiene eso, si pegás para abajo es medio de hijo de puta".

El último nombre de la lista fue el de Leonardo Pacella. "Es un ídolo. Te hace pensar que se le acaba de ocurrir y él ya tiene todo pensado, probado, está muy comprometido", opinó González.