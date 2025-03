El emotivo recuerdo de Susana Giménez tras la muerte de Antonio Gasalla: "Lo amo y lo amaré mientras viva"

La diva de los teléfonos recordó a su amigo en El noticiero de la gente (Telefe), durante una llamada telefónica en la que contó que pensaba ir a visitarlo próximamente: “Justo le había dicho a Fede Levrino, productor de mi programa, que aunque no me reconociera quería ir a verlo, aunque me preguntara quién era. Quería verlo, Me dijo 'ya arreglé todo'. Esto fue hace tres días. Es como si hubiera tenido el presentimiento”, sostuvo.