Estela Magnone y Lucía Severino: la canción para el 8M que se convirtió en show, y un trabajo de rescate de autoras escondidas

El proceso creativo detrás de la canción Mujeres de todas partes, editada originalmente para la conmemoración del 8M de 2025, trascendió el formato meramente sonoro para consolidarse en un espectáculo en vivo que se presentará el próximo 24 de noviembre en la Sala Zitarrosa. Así lo detallaron la compositora Estela Magnone y la productora y compositora Lucía Severino durante su participación en el programa de streaming La Playlist del canal de El Observador .

El concierto se enmarcará en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y formará parte de la programación del ciclo Marea, enfocado en producciones lideradas por mujeres y disidencias.

El proyecto germinó a instancias del sello Bizarro Records, que convocó a Magnone para componer una pieza temática para el Día Internacional de la Mujer en 2025. Según explicó la reconocida compositora e integrante del histórico grupo Travesía, el encargo inicial conllevó un rigor conceptual estricto para evitar caer en lugares comunes.

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"Es un tema muy delicado porque a mí no me gustaba que fuera panfletario. Tiene que ser una cosa bien neutra en ese sentido, no en otros, pero en ese si. Entonces encontrar las palabras y los conceptos claros y que no fueran para ese lado fue difícil, pero salió", señaló Magnone sobre la génesis del tema.

Por su parte, Severino asumió la producción de la grabación y destacó la predisposición del amplio abanico de artistas convocadas para dar forma coral a la canción. "Cuando leí la letra de la canción y la primera maqueta que me pasó Estela, dije: 'Obviamente esto va a estar buenísimo'. Y creo que todas fuimos a ciegas en el sentido de que no había duda de que estaba bueno generar ese material y ser parte de algo más grande", indicó la música.

El rol de las compositoras y la invisibilización histórica

La transición de la canción al formato de concierto demandó meses de trabajo conceptual entre ambas artistas. Lejos de plantear un repertorio aleatorio, o un simple repaso por canciones de las artistas involucradas, el proyecto evolucionó hacia una investigación profunda sobre el rol de las compositoras en la historia de la música popular, un espacio históricamente relegado para las creadoras en comparación con el de las intérpretes.

Durante el proceso de curación para el espectáculo, las artistas profundizaron en antecedentes latinoamericanos y descubrieron diversas capas de ocultamiento sistemático de la autoría femenina. Magnone citó como ejemplo los casos de coautorías históricas donde las mujeres debían firmar bajo seudónimos masculinos o delegar formalmente sus créditos.

"Nos encontramos con la obra de Atahualpa Yupanqui y sus coautorías con un tal Pablo del Cerro, que era su esposa, Nenette. Ella es la autora del 100% de las músicas en muchos casos. En esa época la sociedad no permitía que una mujer firmara como tal, entonces se escuda con un nombre que refiere a su segundo nombre, Paule, y al lugar donde vivían", reflexionó Severino, estableciendo paralelismos con situaciones similares ocurridas en la literatura y en la génesis de tangos emblemáticos como Desde el alma, de Rosita Melo.

Antecedentes y perspectiva de género en la escena local

Con una trayectoria que abarca proyectos fundacionales como Travesía —el trío vocal que integró junto a Mariana Ingold y Mayra Hugo a comienzos de los años ochenta— y su posterior participación en la formación inicial de la banda Níquel junto a Jorge Nasser, Magnone analizó la evolución de los espacios para las mujeres en el rock y la música popular uruguaya.

Consultada sobre las dinámicas de género en décadas pasadas, la compositora valoró el respeto recibido en los ámbitos de trabajo instrumental y coral, destacando que la impronta personal y el rigor profesional suelen disolver las barreras jerárquicas. "Yo siempre me sentí súper respetada por los varones. Incluso desde la época de Travesía, que éramos tres mujeres solas totalmente, teníamos muy buen vínculo. Pienso que parte de eso es la actitud que vos tenés; el coro es muy democrático y te sientes completamente igual al otro, varón o mujer", afirmó.

Medalla Delmira Agustini para Estela Magnone y Mariana Ingold

La entrevista coincidió con el anuncio oficial del Ministerio de Educación y Cultura sobre la concesión de la medalla Delmira Agustini, uno de los máximos reconocimientos que otorga el Estado uruguayo a figuras destacadas de la cultura nacional. Estela Magnone y Mariana Ingold figuran entre las galardonadas de la presente edición, que también distingue la trayectoria de creadores y referentes como Alicia Migdal, Urbano Moraes, Lila Nudelman y Pincho Casanova, entre otros.

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"Nunca espero reconocimientos de nada, y me sorprendí gratamente que me hicieran un reconocimiento así de este estilo", expresó Magnone con sobriedad respecto a la distinción, cuya ceremonia de entrega se llevará a cabo el próximo 21 de octubre a las 18:30 horas en el Museo de Artes Decorativas (Palacio Taranco).

Las entradas para el espectáculo Mujeres de todas partes, previsto para el 24 de noviembre en la Sala Zitarrosa, estarán disponibles al público en general la próxima semana.