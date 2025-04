¡Hacélo! (y otras cavilaciones): los recomendados de Picnic

Es día de Pícnic y hoy te cuento lo que me inspiró esta semana: una carta que un artista le mandó a su amiga escultora, en un momento en que ella dudaba de todo, desde su obra hasta el proceso creativo. El primero era Sol LeWitt , un artista estadounidense que se convirtió en un pilar del arte conceptual y minimalista en el siglo XX; la amiga en duda era Eva Hesse , escultora y artista visual, una mujer que vivió muy poco y dejó una huella importante en el arte contemporáneo por sus esculturas delicadas y de formas orgánicas, hechas con materiales no convencionales como látex, cuerda, fibra de vidrio o tela.

Sol le escribió una larga carta en la que la que la impulsaba a “liberarse del juicio propio y externo” para reconectar con la esencia del acto creativo. Esa misiva, que se puede leer en el volumen Letters of Note , fue enviada en 1965 e incluye el dibujo de una palabra: Do (Hacer). Es extensa y riquísima, pero en su menor expresión, como la que buscaban estos artistas, impulsa simplemente a HACER el trabajo artístico.

En el texto, Sol le dice que deje de pensar tanto, de preocuparse tanto, de mirar sobre su hombro, y que haga. Le dice que intente no dejarse atrapar por el inmovilismo que provoca el análisis excesivo. Ante la ansiedad que genera la mirada ajena, que tantas veces nos paraliza seamos o no artistas, el antídoto de Sol es hacer.

1. Dejá de pensar, hacélo. “Querida Eva. Aprende a decirle “a la mierda” al mundo de vez en cuando. Tienes todo el derecho a hacerlo. Simplemente deja de pensar, de preocuparte, de mirar por encima del hombro, de preguntarte, de dudar, de temer, de sufrir, de esperar una salida fácil, de luchar, de aferrarte, de confundir, de rascarte, de rascarte, de murmurar, de tropezar, de refunfuñar….”, comienza escribiendo.

2. No hay error posible. LeWitt le recuerda que no hay una forma correcta de hacer arte. Que lo que ella haga, -“aunque no sea cool”- o aprobado por los demás, será auténtico si le es fiel a su impulso interno. “Si tienes miedo, haz que funcione para ti: dibuja y pinta tu miedo y tu ansiedad. Y deja de preocuparte por cosas grandes y profundas como “decidir un propósito y un estilo de vida, un enfoque consistente incluso para un fin imposible o incluso imaginado”. Debes practicar el ser estúpido, tonto, irreflexivo, vacío. Entonces podrás”,

3. El miedo es parte del proceso. El miedo al fracaso, a la crítica o al vacío siempre está, pero para enfrentarlo con honestidad “el único camino es el trabajo”, no la espera de una seguridad inexistente.

4. Confía en tí mismo. LeWitt impulsa a su amiga a confiar en su talento y capacidad, y le recuerda que ella, ni nadie individualmente, es responsable por el mundo entero.

3ad6a938-2e9c-4d73-961b-a4bc84bffcbc_500x571.jpg

La carta se convirtió en un ícono no solo para artistas, porque las reflexiones que comparte son mensajes universales para cualquiera que cree y dude, una actitud que casi siempre es saludable, pero que paraliza si la llevamos al extremo. Todos podemos reconocernos, en algún momento, en esa lucha entre la inspiración, el miedo, la crítica y la necesidad de expresión. Acá podés leer una versión en español de la carta y así me despido por esta semana, deseándote unas Felices Pascuas.

Para ver

hacks-season-4-jean-smart-hannah-einbinder-1014x570.jpg

Hacks. Ya se pueden ver en MAX los dos primeros capítulos de la cuarta temporada de la cada vez más genial Hacks . Es de esas series que uno espera con ilusión semana a semana, porque todo es bueno: las actuaciones de dos excelentes actrices y un elenco que la rompe, un guión excelente y una química entre la comediante veterana y la de la nueva generación, que nos hace creer que del amor al odio (¿quién lo duda?) no hay mucha distancia. En esta nueva etapa, la relación entre Deborah Vance (Jean Smart) y Ava Daniels (Hannah Einbinder) gira de nuevo hacia el odio, aparentemente. Ava se convierte en la guionista principal del nuevo late show de Deborah, y para lograrlo usa las mismas armas que su jefa: chantaje. Ya lo dijo algún filósofo desconocido: del amor al odio hay solo un paso. Y viceversa.

AAAABc-raz-MYeCXy4ofwAUPL-J-al838TYN1SSmHIH1AtNppGB47LiuFw3d6NkMk05YSIpaJlUiAVSLdyz2vNXoYlSJ9N8wTQDjWOnX.jpg

Conspiradora. No es novedad que me gustan las películas históricas, y The Conspirator me interesó particularmente por el rol que juega, o más bien que le hacen jugar, a una mujer viuda que es acusada de conspirar en el asesinato de Abraham Lincoln. En el convulsionado Estados Unidos del siglo XIX, cuando la Guerra Civil llega a su fin pero sigue siendo una amenaza, el filme dirigido por Robert Redford se centra en el juicio de Mary Surratt, interpretada por Robin Wright. James McAvoy es Frederick Aiken, un abogado joven que recién retorna de la guerra y debe encargarse, muy a su pesar, de su defensa. Con el paso del tiempo descubre que la justicia y los derechos civiles por lo que miles y miles dieron la vida en la guerra en la que él luchó, son conceptos demasiado maleables para el poder. Se puede ver en Paramount, en las plataformas online de los servicios de TV paga.

p15121659_b_h8_aa.jpg

Colateral. Esta miniserie de solo cuatro capítulos es de 2018 y desde entonces leí buenas críticas, pero recién la vi. Es un policial en el que se cuelan los intereses de una misma nación pero con las miradas de cada tipo de autoridad: política, religión, servicios secretos, militares, policía, y los inmigrantes casi siempre desamparados. Carey Mulligan la rompe como la investigadora a cargo del asesinato de un repartidor de pizzas que entró ilegalmente a Gran Bretaña desde Irán. La trama es bien entreverada, pero no deja puntas sueltas. Se puede ver en Netflix.

Para disfrutar

Hay mucho para hacer, visitar, probar y disfrutar en esta semana de Turismo o Santa. Aquí algunas sugerencias.

Del mar. Paella en la vereda, miniaturas y risotto de mariscos son la propuesta de Jesusa Almacén para este viernes 18 hasta el domingo 20. Si no visitaste aún este restaurante del Prado, ya es hora. Se come como en casa. También habrá paella española en el barrio Palermo a cuatro manos entre Brote comida intuitiva y La Rotisería. Lo ideal es reservar la porción con tiempo (cuesta $690 e incluye copa de vino). Será el viernes 18 desde las 12 hs.

Que gran sabado pasamos en LA ROTI!!Gracias a todos por venir y hacer de este evento un exito!Gracias @olmedaorigenes.uy por acompanarnos.#paella#comidaenlacalle #foodie #buencomer #gastronomia #saboresdeesp.jpg

Más paella. El viernes 18 también hay paella en Casa Filgueira, con muy buen vino, claro está. Habrá varias opciones, incluyendo vegvetarianas, desde las 13 hs y con un precio por persona de $850. Está en Ruta 81, Km 6.500 (Santa Lucía, Canelones). Acá reservas.

Semana criolla. Ya está a tope la tradicional Semana Criolla del Parque Roosevelt. Además de las actividades de siempre, hay inflables y propuestas para niños de 10 a 18 hs. Me encanta la movida de parrilla abierta: vos llevás tu carne y vegetales y te los hacen ahí, sin costo. La programación es extensa , pero destaco la de Milongas Esquineras, un espacio para bailar tango y milonga, todos los días de esta semana de 17.30 a 19.30.

4 cumbres. Esta es la semana para salir a caminar por el campo y para eso tenés el desafío 4 Cumbres de Tempus Aventura , en el que se suben cuatro cerros, Cimarrón, Tupambaé y los dos hermanos, con recorrida por el monte serrano y una quebrada con caídas de agua. Termina con merienda en el mirador del cerro Cimarrón. Van con guía y la entrada al ecoparque ya está incluida en el precio.Senderismo. Otra opción para caminar es la que se puede hacer en la reserva natural de Cañadón de la Palma, en Pan de Azúcar (Ruta 60, km 28), donde hay senderos de 6 a 10 km con vistas preciosas y mucha naturaleza. Acá más info .

Medieval. El Castillo de Piria se convertirá en escenario del Medioevo este viernes 18 y sábado 19, en la 11ª edición del Festival Medieval, que incluye una aldea medieval en la que habrá un mercado artesanal, además de vestuario y maquillaje artístico, juegos y demostración de oficios de la época, y sector gastrónomico. Si se trata del Castillo de Piria no debe faltar un área mística con magia y oráculos ancestrales. La actividad central es una puesta en escena con los clanes medievales Vuelo de Cuervos, Valhall, Cruachan, el Templo del Jabalí, Arquería Los Fogones, y Los Huargos.

Para ir reservando

Prado Sonoro. La movida de Montevideo sonoro se consolida cada vez más gracias a una propuesta de pura calidad. Luego de las recorridas por Barrio Sur, Parque Rodó y Malvín, el 27 de abril habrá tour sonoro por el Prado a las 15 y 18 hs. Es una experiencia musical única que fusiona historia, cultura y tecnología de una manera innovadora. Los curadores son Daniel Machín, Carlos Dopico y Domo Silent, y la propuesta es recorrer las calles de Montevideo, transportándote en el tiempo, a través de las canciones que han definido la ciudad a lo largo de las décadas. Este tour comienza en el Jardín Botánico.

Bodegas. Aprovechá el otoño, sus colores y su clima por ahora amable, para recorrer bodegas y viñedos. El domingo 27 habrá Festival de Pastas & Tannat en Bodega Colorado Chico, que abre sus puertas para contar todo sobre el proyecto que reúne a cuatro enólogos. A cá podés ver los detalles y las próximas fechas de Winebus. Todas las actividades incluyen traslados desde Montevideo, visita y recorrida por cada bodega, además de almuerzo maridado.

Botánico. El Jardín Botánico ya tiene su grilla de cursos y para mayo la propuesta es sobre Morfología Floral, un curso presencial que se dictará el 17 de mayo. Las inscripciones comienzan el 2 de mayo y los cupos se suelen agotar rápido. Cuesta $ 500.

Tango. El 9 de mayo hay gala de tango en el Solís , a cargo de la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Música y danza en homenaje al Maestro Aníbal Troilo. Acá más datos.

Francis y Valeria: una semana para aprender y deleitarse

WhatsApp Image 2025-04-15 at 3.53.35 PM.jpeg

Si algo se agradece de la entusiasta escena gastronómica local, es que además de los talentos nacionales que cada vez son más y mejores, nos abre puertas al mundo trayendo talentos extranjeros a los que no siempre podríamos acceder. La semana que viene, de martes a sábado, Manzanar Restaurante y Río Café se unen para “importar” por unos días al gran Francis Mallman y a Vanina Chimeno , que no solo cocinarán sino que también dictarán talleres.

La pareja es reconocida por su enfoque en la cocina con fuego; será la primera vez que el cocinero argentino más reconocido en el mundo dará dos clases magistrales abiertas al público, en las que compartirá recetas y técnicas de dos menús con entrada, plato principal y postre realizados en vivo. Los talleres, por supuesto, terminan con un almuerzo compartido.