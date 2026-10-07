Jorge Drexler quiere cantar con Bad Bunny: "No creo que esté interesado, pero si lo está lo primero que le diría es: 'si te gusta lo que hago, trabajemos'"

Con su audacia habitual, el cantante uruguayo Jorge Drexler propone establecer "puentes" entre las personas a través de la música, sobre todo en un mundo "más insensible" que se derrumba, como asegura en su último álbum.

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Drexler está en plena gira internacional para presentar Taracá , un disco con el que está nominado a ocho Grammy latinos, entre ellos al mejor álbum, grabación y canción por ¿Cómo se ama?.

El "cancionista", como a él le gusta presentarse, desgrana los temas de su nuevo disco y habla de los males de nuestra época en una entrevista con la AFP días antes de su concierto el viernes en París, en el prestigioso Grand Rex.

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"El mundo se volvió un lugar más polarizado, más extremo, más duro, más insensible y más inconsciente", desde que Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos, recuerda durante la videollamada el músico de 62 años.

La canción Nuestro trabajo/Los puentes la escribió precisamente un día antes de que Trump llegara por primera vez al poder, en enero de 2017.

"Me dio un ataque de miedo, un miedo que resultó estar justificado después", dice.

De vuelta a Uruguay

Ante este mundo que se va "al carajo", como dice la canción, Drexler propone que "todos aprendamos a ponernos en el lugar del otro, aunque pensemos que el otro está equivocado".

"Es el acto básico para desmontar un conflicto", insiste. Y eso se puede hacer mediante la música.

"La música de por sí es un puente entre las personas, que te pone en fase con la otra persona", comenta el cantautor, con sus gafas de montura roja y una camiseta negra con dibujos amarillos.

Taracá, su decimoquinto álbum de estudio, representa su regreso a su Uruguay natal, donde no grababa desde hacía dos décadas.

"La música uruguaya está viviendo un momento muy especial, muy fructífero, sobre todo alrededor de un ritmo afrouruguayo que es el candombe", explica. "Es el ritmo que vertebra de alguna manera el disco".

Temas como Toco madera, El tambor chico o ¿Qué será que es? están directamente relacionados con este ritmo tradicional uruguayo.

El disco está nominado a ocho Grammy latinos, que de convertirse en premios el 12 de noviembre podrían sumarse a la quincena de gramófonos que ya tiene y al Oscar que ganó en 2005 por Al otro lado del río, de la banda sonora de Diarios de motocicleta.

"Tengo el mismo número de nominaciones que tiene Rosalía, que ha hecho un disco histórico. Eso me pone muy feliz", comenta Drexler, sorprendido por la hazaña.

"Se ve que los colegas tienen un buen concepto de mí porque si no no me lo explico", bromea el autor de Todo se transforma.

Aunque a lo largo de su carrera habrá sido nominado en medio centenar de ocasiones, Drexler no deja de asombrarse de codearse en esta edición con la cantante española Rosalía o la colombiana Karol G.

"Mi proyecto no va por las autopistas del 'mainstream' sino que va por las carreteras comarcales", dice este médico de formación.

"Siempre he sido un mal vendedor de discos", remata.

Riachuelito

Sobre el éxito que la música en español está registrando, con fenómenos planetarios como Bad Bunny o Rosalía, el cantautor uruguayo se muestra más que satisfecho.

"Es un muy buen momento para la música, para la cultura en español en general, para el idioma español", dice.

"A los lugares a los que está llegando la música en español hoy en día, hay sitios a los que no llegó Cervantes en su momento", afirma.

A la pregunta de cómo ve esta marea cultural de la que él también forma parte, comenta, modesto, que lo suyo es "un riachuelito".

¿Podría un día colaborar con el puertorriqueño Bad Bunny, del que es un gran fan? ¿Qué le propondría?

"No creo que esté interesado, pero si lo está [...] lo primero que le diría a Bad Bunny es: 'si te gusta lo que hago, trabajemos. Si no, seguiré escuchando tu música con admiración'".

AFP