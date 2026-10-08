Las obras más notables de Anne Carson, Nobel de Literatura 2026, y cuáles se pueden encontrar en librerías uruguayas

La poeta y ensayista canadiense Anne Carson, de 77 años, es la nueva galardonada por el Nobel de Literatura.

El anuncio divulgado este jueves por la Academia Sueca propicia algo que sucede cada año: un chequeo casi inmediato de cuáles son los títulos más destacados del autor de turno y cuáles están disponibles en las librerías del país.

Al contrario de lo que ha sucedido en otras ocasiones, cuando los Nobel de Literatura brillan por su ausencia en el inconsciente colectivo y en las estanterías vernáculas, en este caso la obra de Carson sí tiene distribución en Uruguay y tiene, de hecho, lectores fieles y constantes. Algunos de sus libros figuran sin stock, pero ya se sabe como es esto del Nobel: no pasarán muchas semanas hasta que haya una inundación de su nombre en cada rincón literario del mundo.

Deseo, pérdida y mitos que hablan del presente: así es la obra de Anne Carson, la ganadora del Nobel de Literatura 2026

A continuación, alguno de los títulos a tener en cuenta si se quiere ir a conocer a la nueva condecorada con el premio literario más importante de todos.

La belleza del marido

Subtitulado como Un ensayo narrativo en 29 tangos, este libro inclasificable cuenta la historia de un matrimonio en torno a la idea de Keats beauty is truth, belleza es verdad, que se desmorona.

"Iluminador, a menudo brutal, conmovedor y oscuramente divertido, este libro nos deslumbra con escenas, diálogos y reflexiones que ahondan en la más vieja de las preocupaciones poéticas -el amor- como si fuera la primera vez que se expresa", indica la edición de Lumen que se puede encontrar en Uruguay.

Eros Dulce y Amargo

Su formación académica dio pie a este ensayo de 1986 que versa sobre la concepción griega del deseo y contiene una de las ideas centrales de su literatura: deseamos precisamente aquello de lo que estamos separados.

"¿Cómo nos enamoramos? ¿Cómo surge el deseo erótico? ¿Por qué amor y odio convergen en él? Con la gracia y la brillantez que definen su poesía, Anne Carson desentraña los orígenes del deseo y sus contradicciones explorando la figura de Eros desde Safo de Lesbos -quien lo describió como «dulce y amargo»- o Platón, hasta Madame Bovary, Ana Karenina o nuestra Regenta. Helenista de formación, la escritora canadiense nos lleva hasta el origende nuestra cultura y de nuestra condición humana para iluminar problemas de nuestro tiempo en un gran ensayo, idóneo para iniciarse en su obra o para reencontrarse con ella."

Decreación

Libro central en la obra de Carson, el hilo que lo vertebra es justamente el concepto que lo titula, o sea: una disolución del yo.

"¿Cómo podemos disolver el yo sin movernos a través de él, sin llegar al centro mismo de su definición? ¿En qué otro lugar sino en el yo podemos empezar esa tarea? Este libro empieza con la forma: con la disolución de la forma. Y sus formas son diversas: libreto de ópera, guión para la pantalla, poema, oratorio, lista de pendientes, rapto...", dice esta edición de Vaso Roto, una de las editoriales que primero se fijó en Carson y tradujo al español.

Antigo Nick

Tomando a Antígona, de Sófocles, como punto de partida, Carson desarrolla su propia versión: "una traducción libre con omisiones, realces y una mirada actual que confirma la fuerza de la tragedia, si no la del mito original".

En Uruguay puede encontrarse la edición chilena, a cargo de La Pollera ediciones.

La caída de Roma

Presente en Uruguay a través de la editorial Alquimia, este poema en setenta trozo —o setenta escenas, pesadillas, sueños y pasajes— dan forma a una suerte de guía para viajeros que "descienden sobre Roma ya perdidos y condenados a seguir perdiéndose".

"A lo largo de este poema caminamos junto a una extraña, unaotra, que balbucea la lengua ajena como quien lanza pedidos de auxilio. Alguien que se hunde mientras habla, pero que al mismo tiempo encuentra aire en el lenguaje. A través de ella sentimos la vergüenza del forastero, su miedo, su deseo de pertenecer, de hallarse en esas esquinas que no reconoce. Aquí, en las pérdidas y los encuentros volátiles, la letra nos enfrenta con nuestras propias Romas, esos lugares donde siempre se es extranjero."