Leonardo Haberkorn ganó el Bartolomé Hidalgo por su libro Pacto de silencio en Crónica e investigación periodística

El periodista Leonardo Haberkorn ganó este sábado el premio Bartolomé Hidalgo, que entrega la Cámara Uruguaya del Libro durante la Feria Internacional del Libro, en la categoría Crónica e investigación periodística por su libro Pacto de silencio.

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Editado por Planeta y en la senda de sus anteriores libros periodísticos, Pacto de silencio reúne investigaciones, documentos y testimonios sobre el antes y el durante de la dictadura uruguaya, con atención a algunos episodios menos conocidos de ese período.

"Como un investigador dotado de reservas de paciencia y tesón que por momentos parecen inagotables, Haberkorn avanza por los estrechos pasadizos de lo que se conoce como historia reciente, siempre en busca de elementos que nos permitan alcanzar una auténtica comprensión de los años duros. Este libro —que reúne decenas de artículos, entrevistas y documentos— es el resultado de una empecinada tarea contra el muro de silencio que aún oscurece aquel período. En ese contexto, la labor de Haberkorn responde solo a la intención de acceder a la verdad, toda la verdad, sin importar a quién pueda serle útil y a quién pueda enfurecer", se puede leer en la contraportada del libro.

Haberkorn, que actualmente es periodista de Canal 12 y de El Observador, estaba ternado junto a Instrucciones para las ruinas, de Ana Fornaro, y De naufragios y tesoros en las costas de Maldonado, de Juan Antonio Varese.