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Llamadas de Admisión "Rafael Martínez" con 23 cupos para 32 comparsas que quieren llegar a febrero

Si el estado del tiempo lo permite, este sábado y domingo desde la hora 14 y en el Prado se realizarán las Llamadas de Admisión, un espectáculo gratuito

9 de octubre de 2026 19:01 hs
Llamadas de Admisión.

Llamadas de Admisión.

Foto: Juan Samuelle

Las Llamadas de Admisión que se realizarán este fin de semana, aunque depende del estado del tiempo, incluso hay pronósticos adversos y pueden postergarse en las dos jornadas o al menos en una de ellas, tendrán como novedad que se llamarán "Llamadas de Admisión Rafael Martínez Crosa", en homenaje al artista recientemente fallecido.

"Debido a la desaparición física de Rafael y considerando su notable trayectoria como figura de la cultura que consolidó la danza, el candombe, la educación y la defensa de la diversidad, desde la Intendencia de Montevideo (IM) se tomó la definición de rendirle este homenaje", se explicó.

Rafael Martínez Crosa, se detalló desde la IM, "fue un artista comprometido con la cultura afrouruguaya, coreógrafo y docente. Se formó en la Escuela Nacional de Danza-Ballet y fue bailarín del Ballet Nacional del SODRE, desempeñándose como director de la comparsa La Explanada, de la ciudad de San José de Mayo. Desde el año 2023 integró ininterrumpidamente el cuerpo de jurados tanto de las Llamadas de Admisión como del Desfile Oficial de Llamadas".

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De Ubuntu a La Gozadera: 32 ilusiones en la cancha

Ubuntu será la primera formación candombera en desfilar este sábado 10 de octubre, en el Prado, en una nueva edición de las Llamadas de Admisión, espectáculo competitivo que tendrá su segunda parte este domingo 11 para que 23 de 32 comparsas clasifiquen al Desfile de Llamadas de 2027.

Las que consigan un cupo, con base en la decisión del jurado que preside Alfredo Leiros, se sumarán a las 23 ya clasificadas por ser las mejores en febrero pasado y así se tendrá la lista de las 46 que desfilarán por Isla de Flores en las noches del viernes 5 y sábado 6 de febrero.

La organización de estas instancias la desarrolla la intendencia capitalina que coordina para ello con la Asociación Uruguaya de Candombe (Audeca) y Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay (Daepcu).

Las comparsas comenzarán a desfilar a la hora 14, por la avenida Delmira Agustini, desde la avenida Buschental hasta León Ribeiro, en un show gratuito que, si el estado del tiempo lo permite, suele convocar a miles de espectadores.

Trece de las 32 formaciones proceden del interior del país.

Homenaje a "una persona exquisita"

En el jurado, como se explicó, hubo un cambio a último momento dado fallecimiento el domingo pasado de Rafael Martínez Crosa y en su lugar actuará Paola Garabedian.

Leiros expresó a El Observador su tristeza por el fallecimiento de Rafael Martínez.

“Lo de Rafael fue muy triste, era un crack, un gran compañero, una persona exquisita que siempre trabajó para promover buenos valores y la igualdad, con buena energía, aportando siempre, es una pérdida en todas las variables de vínculos que un ser humano puede tener, sin dudas se perdió más que un jurado, más que una persona del arte y, en lo personal, la pena especial de que se fue muy joven y que fue una muerte de esas que se pudo evitar”, comentó.

Los jurados

  • Rubro 1, cuerda de tambores, integrado por Alejandro Simone, Jorge Damseaux, Leticia Tazzi y Pedro Tabárez.
  • Rubro 2, cuerpo de baile, desplazamiento y personajes típicos, integrado por Alejandra Clavijo, Claudia Silva, Julio González y Paola Garabedian.
  • Los ocho evaluarán en el rubro tres: “visión global del espectáculo”.

Orden de las Llamadas de Admisión

El orden de las Llamadas de Admisión se estableció a través de un sorteo que se realizó el lunes 28 de setiembre en la Sala Roja del edificio sede de la IM.

Sábado 10 de octubre

  1. Ubuntu
  2. La Bámbula
  3. Son del Norte
  4. La Josefina (San José)
  5. De San Carlos (San Carlos, Maldonado)
  6. Mandela (Durazno)
  7. Samburu Morán (Fray Bentos, Río Negro)
  8. La Va
  9. Fortaleza Candombera
  10. Ekundayo (Rocha)
  11. Hay Q'Darle
  12. Kimbundu (Durazno)
  13. Malanque
  14. Rugir del Varona (Durazno)
  15. Eco de Tambores (Carmelo, Colonia)
  16. Hechiceros (Young, Río Negro)

Domingo 11 de octubre

  1. La Mazumba
  2. La Generacion Lubola (Maldonado)
  3. Makondo
  4. La Nueva Z Candombe
  5. Rosario 250 (Rosario, Colonia)
  6. Lonjas del Inve
  7. Lonjas de Vera
  8. La Negra (Maldonado)
  9. Kindú
  10. La Nueva Escuela
  11. Lonjas de San Marcos (Las Piedras, Canelones)
  12. El Sonar
  13. La Dionisio Díaz
  14. CLB Lonjas de Belgrano
  15. La Que Toca
  16. La Gozadera

Las que ya están clasificadas desde febrero

  1. Cuareim 1080
  2. Valores
  3. Yambo Kenia
  4. Cenceribó
  5. Lonjas de Ciudad Vieja
  6. La Unicandó
  7. Más que lonja
  8. Nimba
  9. La Sara del Cordón
  10. Integración
  11. La Tangó
  12. Candonga Africana (La Paz y Las Piedras, Canelones)
  13. La Jacinta
  14. Lonjas de Cuareim
  15. Batea de Tacuarí
  16. La Fuerza
  17. La Rodó
  18. Kalumkembé
  19. Barrica
  20. Elegguá
  21. Afrocan (Durazno)
  22. La Facala
  23. La Sombra

Fuentes: IM / El Observador

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