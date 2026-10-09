Llamadas de Admisión "Rafael Martínez" con 23 cupos para 32 comparsas que quieren llegar a febrero

Las Llamadas de Admisión que se realizarán este fin de semana , aunque depende del estado del tiempo , incluso hay pronósticos adversos y pueden postergarse en las dos jornadas o al menos en una de ellas, tendrán como novedad que se llamarán "Llamadas de Admisión Rafael Martínez Crosa" , en homenaje al artista recientemente fallecido.

"Debido a la desaparición física de Rafael y considerando su notable trayectoria como figura de la cultura que consolidó la danza, el candombe, la educación y la defensa de la diversidad, desde la Intendencia de Montevideo (IM) se tomó la definición de rendirle este homenaje", se explicó.

Rafael Martínez Crosa, se detalló desde la IM, "fue un artista comprometido con la cultura afrouruguaya, coreógrafo y docente. Se formó en la Escuela Nacional de Danza-Ballet y fue bailarín del Ballet Nacional del SODRE, desempeñándose como director de la comparsa La Explanada, de la ciudad de San José de Mayo. Desde el año 2023 integró ininterrumpidamente el cuerpo de jurados tanto de las Llamadas de Admisión como del Desfile Oficial de Llamadas".

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Ubuntu será la primera formación candombera en desfilar este sábado 10 de octubre, en el Prado, en una nueva edición de las Llamadas de Admisión, espectáculo competitivo que tendrá su segunda parte este domingo 11 para que 23 de 32 comparsas clasifiquen al Desfile de Llamadas de 2027.

Las que consigan un cupo, con base en la decisión del jurado que preside Alfredo Leiros, se sumarán a las 23 ya clasificadas por ser las mejores en febrero pasado y así se tendrá la lista de las 46 que desfilarán por Isla de Flores en las noches del viernes 5 y sábado 6 de febrero.

La organización de estas instancias la desarrolla la intendencia capitalina que coordina para ello con la Asociación Uruguaya de Candombe (Audeca) y Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay (Daepcu).

Las comparsas comenzarán a desfilar a la hora 14, por la avenida Delmira Agustini, desde la avenida Buschental hasta León Ribeiro, en un show gratuito que, si el estado del tiempo lo permite, suele convocar a miles de espectadores.

Trece de las 32 formaciones proceden del interior del país.

Homenaje a "una persona exquisita"

En el jurado, como se explicó, hubo un cambio a último momento dado fallecimiento el domingo pasado de Rafael Martínez Crosa y en su lugar actuará Paola Garabedian.

Leiros expresó a El Observador su tristeza por el fallecimiento de Rafael Martínez.

“Lo de Rafael fue muy triste, era un crack, un gran compañero, una persona exquisita que siempre trabajó para promover buenos valores y la igualdad, con buena energía, aportando siempre, es una pérdida en todas las variables de vínculos que un ser humano puede tener, sin dudas se perdió más que un jurado, más que una persona del arte y, en lo personal, la pena especial de que se fue muy joven y que fue una muerte de esas que se pudo evitar”, comentó.

Los jurados

Rubro 1, cuerda de tambores, integrado por Alejandro Simone, Jorge Damseaux, Leticia Tazzi y Pedro Tabárez.

Rubro 2, cuerpo de baile, desplazamiento y personajes típicos, integrado por Alejandra Clavijo, Claudia Silva, Julio González y Paola Garabedian.

Los ocho evaluarán en el rubro tres: “visión global del espectáculo”.

Orden de las Llamadas de Admisión

El orden de las Llamadas de Admisión se estableció a través de un sorteo que se realizó el lunes 28 de setiembre en la Sala Roja del edificio sede de la IM.

Sábado 10 de octubre

Ubuntu La Bámbula Son del Norte La Josefina (San José) De San Carlos (San Carlos, Maldonado) Mandela (Durazno) Samburu Morán (Fray Bentos, Río Negro) La Va Fortaleza Candombera Ekundayo (Rocha) Hay Q'Darle Kimbundu (Durazno) Malanque Rugir del Varona (Durazno) Eco de Tambores (Carmelo, Colonia) Hechiceros (Young, Río Negro)

Domingo 11 de octubre

La Mazumba La Generacion Lubola (Maldonado) Makondo La Nueva Z Candombe Rosario 250 (Rosario, Colonia) Lonjas del Inve Lonjas de Vera La Negra (Maldonado) Kindú La Nueva Escuela Lonjas de San Marcos (Las Piedras, Canelones) El Sonar La Dionisio Díaz CLB Lonjas de Belgrano La Que Toca La Gozadera

Las que ya están clasificadas desde febrero

Cuareim 1080 Valores Yambo Kenia Cenceribó Lonjas de Ciudad Vieja La Unicandó Más que lonja Nimba La Sara del Cordón Integración La Tangó Candonga Africana (La Paz y Las Piedras, Canelones) La Jacinta Lonjas de Cuareim Batea de Tacuarí La Fuerza La Rodó Kalumkembé Barrica Elegguá Afrocan (Durazno) La Facala La Sombra

Fuentes: IM / El Observador