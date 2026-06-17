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Locutora de El Espectador fue encañonada y golpeada en una violenta rapiña en la calle

Yanibela Curbelo, locutora comercial de El Espectador, sufrió un violento intento de rapiña en Montevideo

17 de junio de 2026 13:14 hs
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La locutora de radio El Espectador, Yanibela Curbelo, sufrió un violento intento de rapiña mientras se encontraba en la calle en Montevideo. Durante el episodio, la comunicadora fue abordada por delincuentes que la amenazaron con un arma de fuego y la agredieron físicamente.

Según denunció Curbelo, la situación se produjo luego de finalizado el partido de Uruguay y Arabia por el Mundial 2026 y mientras se dirigía a la parada de ómnibus ubicada en el Parque Rodó sobre la calle Gonzalo Ramírez, cuando la abordaron dos hombres.

"En Uruguay no caen misiles, no tenemos guerras ni bombardeos, pero en Montevideo hay un ataque constante. Todos los días roban a un conocido, matan a alguien, destruyen física o emocionalmente a alguien", escribió la integrante de las transmisiones de El Espectador Deportes y panelista de La noche del Pela en VTV.

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"Hoy me pusieron un arma en el estómago, me pegaron una patada y me volvieron a apuntar con el arma (la cual creo que era de plástico o quiero creerlo). Mañana será a otro y pasado a otro. Escribo desde la impotencia, no buscando culpables ni soluciones. Pero algo tiene que cambiar porque es terrible salir a trabajar y no saber si vas a volver con vida".

Según le relató a TV Show, el ataque se diluyó cuando apareció un hombre que paseaba a un perro, que notó la situación y llamó al 911. Luego acompañó a la mujer hasta que logró tomarse el ómnibus.

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