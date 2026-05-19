Martín Fierro 2026: la lista completa de ganadores y la sorpresa del Oro

Con 32 categorías en competencia y más de 100 nominados, la ceremonia que contó una vez más con la conducción de Santiago del Moro, fue escenario de momentos icónicos para la historia de la industria.

19 de mayo de 2026 7:54 hs
La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) llevó a cabo el lunes la 54° entrega de los premios Martín Fierro 2026 a lo mejor de la televisión.

Con 32 categorías en competencia y más de 100 nominados, la ceremonia que contó una vez más con la conducción de Santiago del Moro, fue escenario de momentos icónicos para la historia de la industria: Moria Casán, Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa hicieron las pases; Enrique Macaya Márquez, de 91 años, fue homenajeado, por su extensa trayectoria de más de 70 años de trabajo en la pantalla chica y Ángela Torres cantó "Recuérdame" durante el homenaje a los artistas fallecidos.

Opinión Pública, conducido por Romina Manguel, ganó el premio al mejor programa periodístico 2025

"Esta no es la fiesta de APTRA ni de la industria sino de ustedes. Tenemos distintos intereses, pero lo importante es la que la televisión late a través de 55 años y de distintos gobiernos, incluso de la censura. En un momento difícil para la sociedad cuando hay que seguir en la lucha en un medio que aún nos da laburo, aunque muchos hoy no puedan decir lo mismo y para ellos, mi abrigo", subrayó el titular de APTRA, Luis Ventura, al inicio de la ceremonia realizada en el Hotel Hilton de Buenos Aires.

- Cultural/Educativo

TIERRAS (telefe)

- Panelista Femenina

ANALÍA FRANCHÍN (A LA BARBAROSSA – telefe)

- Aviso Publicitario

DECÍSELO, QUILMES (AB INBEV – LA AMÉRICA)

- Musical

LA PEÑA DE MORFI (telefe)

- Viajes / Turismo

POR EL MUNDO (telefe)

- Big Show

OTRO DÍA PERDIDO (eltrece)

- Cronista / Movilero

ALEJANDRO GUATTI (INTRUSOS – América)

- Noticiero diurno

TELENUEVE AL MEDIODÍA (elnueve)

- Mejor Actor

LUCIANO CÁCERES (TAFÍ VIEJO, VERDOR SIN TIEMPO – elnueve)

- Deportivo

ACTC MEDIA TV (Televisión Pública)

- Gastronomía

ARIEL EN SU SALSA (telefe)

- Branded Content

INTUICIONES BY BPLAY (BPLAY – telefe)

- Mejor actriz

GIMENA ACCARDI (LA VOZ AUSENTE – eltrece)

- Interés general

LAM (América)

- Reality

MASTERCHEF CELEBRITY (telefe)

- Director

EDUARDO PINTO (TAFÍ VIEJO, VERDOR SIN TIEMPO – elnueve)

- Labor periodística masculina

ROLANDO GRAÑA (AMÉRICA NOTICIAS Y GPS – América)

- Jurados

DAMIÁN BETULAR; DONATO DE SANTIS Y GERMÁN MARTITEGUI (MASTERCHEF CELEBRITY – telefe)

- Magazine

CORTÁ POR LOZANO (telefe)

- Revelación

IAN LUCAS (MASTERCHEF CELEBRITY – telefe)

- Director de no ficción

CLAUDIO CUSCUELA (OTRO DÍA PERDIDO – eltrece)

- Autor / Guionista

JUMA FODDE ROMA; MARÍA MEIRA; CARLOS ZICANELLI; GINA ÁLVAREZ Y LEANDRO CUSTO (LA VOZ AUSENTE – eltrece)

- Labor humorística

AGUSTÍN “RADA” ARISTARÁN (OTRO DÍA PERDIDO – eltrece)

- Labor en conducción femenina

WANDA NARA (MASTRECHEF CELEBRITY – telefe)

- Humorístico / de actualidad

POLÉMICA EN EL BAR (América)

- Noticiero nocturno

TELEFE NOTICIAS (telefe)

- Entretenimientos

BUENAS NOCHES FAMILIA (eltrece)

- Ficción

TAFÍ VIEJO, VERDOR SIN TIEMPO (elnueve)

- Periodístico

OPINIÓN PÚBLICA (elnueve)

- Labor periodística femenina

MIRTHA LEGRAND (LA NOCHE DE MIRTHA – eltrece)

- Panelista masculino

LUIS BREMER (A LA TARDE – DESAYUNO AMERICANO – América)

- Labor en conducción masculina

GUIDO KACZKA (THE BALLS, BUENAS NOCHES FAMILIA Y THE FLOOR, LA CONQUISTA – eltrece)

- Futbolístico

MUNDIAL DE CLUBES (telefe)

- Programa de servicios (empate)

ADN BUENA SALUD (Televisión Pública)

AIRE DE CAMPO (Televisión Pública)

- Minuto de oro

EL ENCUENTRO ENTRE BOCA Y BENFICA EN EL MUNDIAL DE CLUBES

- Producción integral

LA VOZ ARGENTINA (telefe)

- Martín Fierro de Oro

GUIDO KACZKA

