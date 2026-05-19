La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) llevó a cabo el lunes la 54° entrega de los premios Martín Fierro 2026 a lo mejor de la televisión.
Con 32 categorías en competencia y más de 100 nominados, la ceremonia que contó una vez más con la conducción de Santiago del Moro, fue escenario de momentos icónicos para la historia de la industria: Moria Casán, Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa hicieron las pases; Enrique Macaya Márquez, de 91 años, fue homenajeado, por su extensa trayectoria de más de 70 años de trabajo en la pantalla chica y Ángela Torres cantó "Recuérdame" durante el homenaje a los artistas fallecidos.
Opinión Pública, conducido por Romina Manguel, ganó el premio al mejor programa periodístico 2025
"Esta no es la fiesta de APTRA ni de la industria sino de ustedes. Tenemos distintos intereses, pero lo importante es la que la televisión late a través de 55 años y de distintos gobiernos, incluso de la censura. En un momento difícil para la sociedad cuando hay que seguir en la lucha en un medio que aún nos da laburo, aunque muchos hoy no puedan decir lo mismo y para ellos, mi abrigo", subrayó el titular de APTRA, Luis Ventura, al inicio de la ceremonia realizada en el Hotel Hilton de Buenos Aires.
Enrique Macaya Márquez fue homenajeado por su extensa trayectoria de más de 70 años de trabajo en la televisión
Martín Fierro 2026: la lista completa de ganadores y la sorpresa del Oro
- Cultural/Educativo
TIERRAS (telefe)
- Panelista Femenina
ANALÍA FRANCHÍN (A LA BARBAROSSA – telefe)
- Aviso Publicitario
DECÍSELO, QUILMES (AB INBEV – LA AMÉRICA)
- Musical
LA PEÑA DE MORFI (telefe)
- Viajes / Turismo
POR EL MUNDO (telefe)
- Big Show
OTRO DÍA PERDIDO (eltrece)
- Cronista / Movilero
ALEJANDRO GUATTI (INTRUSOS – América)
- Noticiero diurno
TELENUEVE AL MEDIODÍA (elnueve)
- Mejor Actor
LUCIANO CÁCERES (TAFÍ VIEJO, VERDOR SIN TIEMPO – elnueve)
- Deportivo
ACTC MEDIA TV (Televisión Pública)
- Gastronomía
ARIEL EN SU SALSA (telefe)
- Branded Content
INTUICIONES BY BPLAY (BPLAY – telefe)
- Mejor actriz
GIMENA ACCARDI (LA VOZ AUSENTE – eltrece)
- Interés general
LAM (América)
- Reality
MASTERCHEF CELEBRITY (telefe)
- Director
EDUARDO PINTO (TAFÍ VIEJO, VERDOR SIN TIEMPO – elnueve)
- Labor periodística masculina
ROLANDO GRAÑA (AMÉRICA NOTICIAS Y GPS – América)
- Jurados
DAMIÁN BETULAR; DONATO DE SANTIS Y GERMÁN MARTITEGUI (MASTERCHEF CELEBRITY – telefe)
- Magazine
CORTÁ POR LOZANO (telefe)
- Revelación
IAN LUCAS (MASTERCHEF CELEBRITY – telefe)
- Director de no ficción
CLAUDIO CUSCUELA (OTRO DÍA PERDIDO – eltrece)
- Autor / Guionista
JUMA FODDE ROMA; MARÍA MEIRA; CARLOS ZICANELLI; GINA ÁLVAREZ Y LEANDRO CUSTO (LA VOZ AUSENTE – eltrece)
- Labor humorística
AGUSTÍN “RADA” ARISTARÁN (OTRO DÍA PERDIDO – eltrece)
- Labor en conducción femenina
WANDA NARA (MASTRECHEF CELEBRITY – telefe)
- Humorístico / de actualidad
POLÉMICA EN EL BAR (América)
- Noticiero nocturno
TELEFE NOTICIAS (telefe)
- Entretenimientos
BUENAS NOCHES FAMILIA (eltrece)
- Ficción
TAFÍ VIEJO, VERDOR SIN TIEMPO (elnueve)
- Periodístico
OPINIÓN PÚBLICA (elnueve)
- Labor periodística femenina
MIRTHA LEGRAND (LA NOCHE DE MIRTHA – eltrece)
- Panelista masculino
LUIS BREMER (A LA TARDE – DESAYUNO AMERICANO – América)
- Labor en conducción masculina
GUIDO KACZKA (THE BALLS, BUENAS NOCHES FAMILIA Y THE FLOOR, LA CONQUISTA – eltrece)
- Futbolístico
MUNDIAL DE CLUBES (telefe)
- Programa de servicios (empate)
ADN BUENA SALUD (Televisión Pública)
AIRE DE CAMPO (Televisión Pública)
- Minuto de oro
EL ENCUENTRO ENTRE BOCA Y BENFICA EN EL MUNDIAL DE CLUBES
- Producción integral
LA VOZ ARGENTINA (telefe)
- Martín Fierro de Oro
GUIDO KACZKA
Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de Oro de la TV 2026