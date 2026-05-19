VIDEO - Martín Fierro 2026 | El duro discurso de Lizy Tagliani al recibir un premio: "Tengo que seguir pidiendo justicia por mi familia"

La entrega de los Premios Martín Fierro 2026 dejó uno de los momentos más comentados de la noche luego del fuerte discurso de Lizy Tagliani al recibir el premio a Mejor Programa Musical por “La Peña de Morfi” . La conductora aprovechó su paso por el escenario para referirse públicamente a las denuncias mediáticas que la involucraron durante las últimas semanas y al impacto que tuvieron en su entorno familiar.

Durante su intervención, Tagliani sostuvo que las acusaciones “se cagaron en mi familia” y aseguró que también afectaron el proceso de adopción de su hijo. “Se cagaron en un niño de cuatro años con la oportunidad de una familia”, expresó frente al salón del Hotel Hilton de Buenos Aires , en uno de los pasajes más emotivos de la ceremonia transmitida por Telefe .

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¿Qué dijo Lizy Tagliani en los Martín Fierro 2026?

La conductora habló luego de que “La Peña de Morfi” fuera reconocida por APTRA. En ese contexto, recordó las consecuencias personales que atravesó tras las denuncias impulsadas públicamente por Viviana Canosa, causa que posteriormente fue desestimada por la Justicia.

“Hoy tengo que seguir pidiendo justicia por mi familia, mi hijo y por todas las personas que no tienen la posibilidad de defenderse”, afirmó Tagliani durante el discurso que rápidamente se viralizó en redes sociales y programas de espectáculos.

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El momento generó aplausos y muestras de apoyo dentro del salón, mientras varias figuras de la televisión acompañaron a la conductora desde sus mesas.

¿Qué pasó con la causa judicial?

El conflicto entre Tagliani y Canosa volvió a ocupar un lugar central luego de las declaraciones públicas realizadas en abril de 2025 por la periodista, en las que vinculó a distintas figuras del espectáculo con una supuesta red de trata. Entre los nombres mencionados apareció el de la conductora de Telefe.

En medio de esa situación, Tagliani había manifestado públicamente su preocupación por el efecto que las acusaciones podían tener sobre su familia y especialmente sobre el proceso de adopción de su hijo Tati. Durante los Martín Fierro 2026 retomó ese tema y lo convirtió en el eje principal de su discurso frente a la industria televisiva argentina.

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A poco más de un año de la denuncia mediática, el periodista Ángel de Brito contó en Bondi Live que el juez federal Ariel Lijo finalmente optó por cerrar el expediente por falta de pruebas ya que luego de varias instancias de investigación, no se encontraron elementos suficientes para respaldar las graves acusaciones que Canosa había presentado en Comodoro Py.

"Ninguna persona se presentó como víctima ni ha dado testimonio. Eso que denuncia no existió y ahora, lo que le va a pasar a Viviana es tener que enfrentar todas las demandas civiles y penales que se vienen ahora como la Negra Vernaci, Humberto Tortonese, Lizy Tagliani y Flor Peña", detalló.