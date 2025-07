Murió a los 99 años José María Obaldía, escritor, académico y maestro

Como académico, en 1994 ingresó como miembro a la Academia Nacional de Letras, donde ocupó el sillón José Enrique Rodó. Entre 1999 y 2003 fue presidente de la Academia, y en 2021 fue designado como académico emérito.

Fue además académico honorario de la Academia de la Cultura de Curitiba (Brasil) y miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua, la Argentina de Letras, la Norteamericana de la Lengua Española y la Real Academia Española.

El pasado fin de semana, con motivo del Día del Padre, su hija publicó en su cuenta de Instagram una imagen de ambos con el texto: "Viejo querido, si tendremos fotos juntos en éstos cien años tuyos. Pero ésta...del tiempo en que las fotos eran escasas en las casas, cuando me cortaban el pelo "pillete" aunque no me gustaba...es mi preferida".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por María Inés Obaldía (@mariainesobaldia)

"No fue siempre de alegría ni de prosperidad, pero en todo momento, como en la foto, ha estado tu mano en mi hombro, para darme protección y amparo trascendente, para ayudarme a mirar lejos marcando que se llegue hasta donde se llegue los afectos te sostienen, te protegen y te potencian. Siempre por la misma. Gracias papá".