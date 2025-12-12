Parte médico de Joaquín Levinton: cómo se encuentra el cantante de Turf

El Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires publicó este viernes el primer parte médico donde se detalla el estado de salud del cantante de Turf, Joaquín Levinton .

El artista de 50 años sufrió una descompensación el jueves en un bar del barrio porteño de Palermo . Debió ser asistido por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y derivado al centro sanitario.

Según el texto firmado por las autoridades del Hospital Fernández , Joaquín Levinton permanece internado en el centro de salud luego de haber sufrido un infarto agudo de miocardio . Se encuentra estable, fuera de peligro y con una evolución favorable tras la colocación de un stent .

TELEVISIÓN El homenaje a Gaspar Valverde de sus compañeros de programa: "A él nadie lo escuchó y ahora ya es tarde"

ESPECTÁCULOS Joaquín Levinton sufrió un infarto: qué se sabe del estado de salud del cantante de Turf

El procedimiento permitió desobstruir una de las arterias afectadas y se aguarda su evolución en las próximas horas.

¿Qué es un infarto agudo de miocardio?

El Infarto agudo de miocardio se trata de un síndrome coronario que, de acuerdo a la información publicada por el Fondo Nacional de Recursos (FNR) de Uruguay, puede revetir un cuadro "grave" a raíz de la obstrucción de una arteria coronaria por un trombo (coágulo).

image Infarto agudo de miocardio, el evento que sufrió el cantante de Turf, Joaquín Levinton

"La consecuencia final de la obstrucción de la arteria es la muerte (necrosis) del territorio que irriga la arteria obstruida. Por tanto, la importancia del infarto de miocardio dependerá de la cantidad de músculo cardíaco que se pierda", amplió el FNR en su sitio web.

El infarto suele ser así un evento inesperado que puede presentarse en personas sanas, aunque generalmente es más frecuente en quienes tienen factores de riesgo y en enfermos que ya padecieron otra manifestación de cardiopatía isquémica.

Embed

"Levinton sufrió una descompensación cardiaca con hipotensión y sudoración a las 00.45, cuando estaba haciendo un show en un bar ubicado en la Avenida Dorrego”, detalló esta mañana el titular del SAME, Alberto Crescenti, en diálogo con Crónica TV.