Dólar
Compra 37,95 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
algo de nubes
Sábado:
Mín  21°
Máx  29°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / ESPECTÁCULOS

Parte médico de Joaquín Levinton: cómo se encuentra el cantante de Turf

El artista de 50 años sufrió una descompensación el jueves en un bar del barrio porteño de Palermo. Debió ser asistido por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y derivado al Hospital Fernández.

12 de diciembre 2025 - 12:06hs
Joaquín Levinton

El Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires publicó este viernes el primer parte médico donde se detalla el estado de salud del cantante de Turf, Joaquín Levinton.

El artista de 50 años sufrió una descompensación el jueves en un bar del barrio porteño de Palermo. Debió ser asistido por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y derivado al centro sanitario.

Qué dice el parte médico de Joaquín Levinton

image
Joaqu&iacute;n Levinton, l&iacute;der de Turf, permanece internado en el Hospital Fern&aacute;ndez de Buenos Aires

Joaquín Levinton, líder de Turf, permanece internado en el Hospital Fernández de Buenos Aires

Según el texto firmado por las autoridades del Hospital Fernández, Joaquín Levinton permanece internado en el centro de salud luego de haber sufrido un infarto agudo de miocardio. Se encuentra estable, fuera de peligro y con una evolución favorable tras la colocación de un stent.

Más noticias
joaquin levinton sufrio un infarto: que se sabe del estado de salud del cantante de turf
ESPECTÁCULOS

Joaquín Levinton sufrió un infarto: qué se sabe del estado de salud del cantante de Turf

Gaspar Valverde
TELEVISIÓN

El homenaje a Gaspar Valverde de sus compañeros de programa: "A él nadie lo escuchó y ahora ya es tarde"

El procedimiento permitió desobstruir una de las arterias afectadas y se aguarda su evolución en las próximas horas.

¿Qué es un infarto agudo de miocardio?

El Infarto agudo de miocardio se trata de un síndrome coronario que, de acuerdo a la información publicada por el Fondo Nacional de Recursos (FNR) de Uruguay, puede revetir un cuadro "grave" a raíz de la obstrucción de una arteria coronaria por un trombo (coágulo).

image
Infarto agudo de miocardio, el evento que sufri&oacute; el cantante de Turf, Joaqu&iacute;n Levinton

Infarto agudo de miocardio, el evento que sufrió el cantante de Turf, Joaquín Levinton

"La consecuencia final de la obstrucción de la arteria es la muerte (necrosis) del territorio que irriga la arteria obstruida. Por tanto, la importancia del infarto de miocardio dependerá de la cantidad de músculo cardíaco que se pierda", amplió el FNR en su sitio web.

El infarto suele ser así un evento inesperado que puede presentarse en personas sanas, aunque generalmente es más frecuente en quienes tienen factores de riesgo y en enfermos que ya padecieron otra manifestación de cardiopatía isquémica.

Embed

"Levinton sufrió una descompensación cardiaca con hipotensión y sudoración a las 00.45, cuando estaba haciendo un show en un bar ubicado en la Avenida Dorrego”, detalló esta mañana el titular del SAME, Alberto Crescenti, en diálogo con Crónica TV.

Temas:

parte médico

Seguí leyendo

Las más leídas

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

"Así no te podamos renovar, te vamos a dar el aumento de salario de ahora a fin de año": lo que dijo Ignacio Ruglio sobre Maximiliano Silvera en julio y que el jugador expresó que no se cumplió

Archivo: Policía de Canelones
CANELONES

Mujer de 84 años que había desaparecido estaba enterrada en fondo de su casa en Shangrilá: hay cuatro investigados

Juanchi Hounie
RADIO

Juanchi Hounie habló con El Observador y dio detalles de su salida de Fácil Desviarse: "Creo que generé mucho desgaste en mis compañeros"

Compras por Temu

Compras por Temu: cuándo empieza a regir el nuevo régimen de pago con impuestos

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos