Problemas son los de Blancanieves: los recomendados de Picnic! de esta semana

Fast forward al presente y nos encontramos en este interesante (¿?) 2025 en el que se lanza una nueva Blancanieves de Disney con personajes reales y otros con la ayuda de la IA. El cuento de Grimm del siglo XIX es oscuro y aterrorizador, como la mayoría de sus cuentos que luego fueron reversionados con versiones más suaves para las audiencias del siglo XX. En el siglo XXI asistimos a un nuevo tipo de reversión: el políticamente correcto . Ahora Blancanieves, la princesa blanquita como la leche, es una latina, el príncipe no es un stalker (un acosador, como parece que lo era en el filme original) y los enanos son un solo actor con enanismo más otros seis no enanos de diferentes etnia. Originalmente los enanos eran en seres sobrenaturales del folclore alemán, no seres humanos reales.

En el camino nos olvidamos que el relato original nace de la tradición oral europea, que luego fue convertida en cuento por los hermanos Grimm. La envidia, el castigo y la supervivencia eran centrales en el relato, porque reflejaban las preocupaciones morales de la época.

Si el príncipe de 1937 era un acosador, habría que recordar que la madrastra de los Grimm es obligada a bailar con zapatos de hierro al rojo vivo, hasta morir. En la primera película, Blancanieves encarnaba los modelos de feminidad de la época: pasiva, dulce y obediente. Hoy nos resulta chocante, pero también los libros de la escuela reflejaban esa visión culturalmente predominante. La película de este año no le conforma a nadie, ni a los de antes ni los de ahora.

En el fondo, la o las polémicas dejan de lado lo esencial: cómo reinterpretar a los clásicos considerando los contextos sociales y culturales en los que se crearon. ¿Hasta qué punto es posible reinterpretar una historia sin que pierda su esencia? La nueva y complicada Blancanieves es un reflejo de la sociedad actual, donde incluso una pieza de entretenimiento puede convertirse en un terreno de disputa ideológica.

La picada

Memorias. Si te gustó la película Out of Africa , a esta altura un clásico protagonizado por Meryl Streep y Robert Redford, te gustará la historia de la escritora danesa que escribió las memorias en las que se basa este filme. En Cindie (disponible en las plataformas online de TV paga) se puede ver la miniserie Memorias de una escritora , que relata parte de la vida de Karen Blixen, una autora de buena familia que regresa de África, en la bancarrota y enferma gracias a su exmarido. Me gustó mucho.

unnamed (10).jpg

Caballero. Un músico virtuoso, una Francia en la que está a punto de explotar la revolución y los límites caprichosos al talento por el color de la piel, son el centro de la película Chevalier (Disney). Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges, fue parte de la corte de Maria Antonieta, su favorito luego caído en desgracia, y un tremendo músico al que durante siglos no se lo reconoció debidamente. La historia es fascinante: hijo de un noble francés y de una esclava de una plantación en el Caribe, llegó a las más altas esferas de la sociedad francesa, donde destascó primero como campeón de esgrima, y luego como compositor y virtuoso violinista.

unnamed (9).jpg

Tremor. Si andás, como yo, en búsquedas de series cortas que no te roben la vida, La última noche en Tremor (Netflix) es una opción interesante de solo ocho capítulos. Es un buen thriller psicológico en el que a veces se desdibuja el límite entre la realidad y la ficción. La historia gira en torno a un músico famoso que se muda a un pequeño pueblo sobre el Cantábrico, en medio de una crisis existencial y cargando con un pasado trágico.

unnamed (11).jpg

Para disfrutar

A comer. Este 5 y 6 de abril, llega a Punta Carretas la octava edición de Street Food Festival junto a Garage Gourmet. Más de 100 platos internacionales y un concurso de bandas locales emergentes.

Oliva y vino. El 12 de abril se maridan aceitunas y vino en esta propuesta de Wine Explorers , que organiza una jornada especial para disfrutar de la Fiesta de la cosecha de olivas, con visita a la almazara y olivar de Olivos de las Ánimas, ubicados en la zona rural de Pan de Azúcar, al pie del Cerro de las Ánimas. Los participantes cosecharán olivas, producirán aceite y habrá almuerzo de campo con los vinos de Bodega las Garzas. Una gran oportunidad para aprender y descubrir.

Monumento. También el sábado 12 de abril habrá nueva edición de Monumento , el evento gastronómico-cultural que esta vez conquista la Plaza de la Democracia (o Plaza de la Bandera). Habrá música de todo tipo y calor: desde Edu Pitufo Lombardo hasta DJ Choniuk, además de murga y rueda de tambores.

Cabildo. Quedan pocos días para visitar la muestra Montevideo, a 300 años del proceso fundacional , en el Museo del Cabildo. La exposición “plantea múltiples interrogantes en torno a la colonia y sus implicancias”, además de hacer foco en el espacio público y en los usos que la comunidad ha hecho de este. En el catálogo podés ver la riqueza de cómo se cuenta esta historia que comenzó con seis familias que llegaron desde Buenos Aires en 1724 y la centena de colonos canarios.

Otoño. El Planetario de Montevideo inaugura su programa Otoño 2025, con funciones gratuitas. Viernes, sábados y domingos estará 70 años bajo las estrellas a las 19 hs (para mayores de 12 años) , los sábados y domingos a las 15 hs (para mayores de cinco años), Arqueoastronomía maya y los sábados y domingos a las 17 hs, Mundos Lejanos. Acá podés ver la programación completa . Las entradas se reservan exclusivamente vía web , y solo pasta las funciones de la semana en curso.

Desobedientes. La serie documental uruguaya Desobedientes ahora se puede ver en canal 5, desde hoy miércoles 26 a las 22 hs. Son ocho capítulos que se presentan como una “aproximación audiovisual a las mujeres uruguayas de hoy y de ayer”, con foco en sus derechos. El primer capítulo va hacia los orígenes de los movimientos de mujeres en Uruguay, desde las primeras huelgas, la conquista del voto femenino, las primeras parlamentarias y lo que queda todavía por conquistar.

Camaronada. Se viene la 7a edición de La Camaronada en Barra de Valizas , como parte de la semana del camarón, que incluye varias actividades pasta toda la Semana de Turismo. Habrá experiencias gastronómicas, culturales, de aventura y relax, así como paseos en bote por el arroyo Valizas, cabalgatas por las dunas, música en vivo y exposiciones artísticas.

Teatro. Del 13 al 20 de abril el MACA vuelve a ser la sede del FIT (Festival Internacional de Teatro) , con homenajes, obras, talleres, cine, masterclasses, y más.

Gaucha. Abril viene con propuestas muy lindas en Gaucha Estudio de Cocina . El sábado 5 hay invitación a celebrar el otoño con una jornada inmersiva de recolección, elaboración y degustación junto a Olivos de las Ánimasen las sierras de Maldonado. También se vienen talleres de pasta tradicional italiana (miércoles 23) y sobre el arte del laminado para hacer las mejores medialunas, croissants y más.

Cielo. Este viernes 28 de marzo a las 18:00 hs hay actividad novedosa en Bodega Deicas: Interpretación del cielo nocturn o. Será un encuentro para aprender de astronomía y disfrutar los vinos de la bodega y la gastronomía de Mechi Deicas.

Balcón. El viernes 28 se inaugura un nuevo espacio para realizar actividades deportivas y culturales, además de talleres. El Balcón del Cerro se ubica a los pies de la Fortaleza, en el lugar que ocupó el Parador. La apertura oficial será a las 17 hs.

Bienvenidos

Casa Viggiano. Desde este sábado abre sus puertas Casa Viggiano , un lugar ubicado en la zona de Las Violeta s que estará abierto para visitas, almuerzos, degustaciones y tienda de vinos, en medio del primer viñedo de albariño en parra de Sudamérica. Una nueva idea del enólogo Martín Viggiano, que no para de innovar. Ampliaremos.

Pedro. Recién se inauguró el segundo local de La Cocina de Pedro , esta vez en el Prado, de miércoles a lunes con los platos de siempre, por orden de llegada y sin reserva.

Recreo

En estos días probé dos propuestas gastronómicas montevideanas que te permiten ejercer el libro albedrío a la hora de construir tus platos, combinando vegetales con proteínas (o solo vegetales, si te gustan mucho o si sos vegetariano).

unnamed (12).jpg

Flora Mostrador, ubicado sobre Solano Antuña, muy cerca de Punta Carretas Shopping, es el spin off del café Flora del Centro, con una propuesta con mucha personalidad en un local modernoso que me gustó mucho. Allí es posible elegir diferentes platos, incluyendo una combinación de dos tipos de ensaladas con diferentes proteínas a la plancha: carne, pollo o cerdo. El primer acierto es que las ensaladas no son pura lechuga; hay mucha creatividad en la combinación de los ingredientes y en las salsas y aderezos. El segundo acierto es que las carnes salen en su justo punto. Y hay un tercero que no quiero olvidar: los dulces son una maravilla.

Bisiesto . El restaurante ubicado en Prudencio Vázquez y Vega combina una carta con entradas y platos fijos, y una propuesta de bowls vegetarianos a los que también se les pueden agregar (o no) proteínas. En este caso a la clásica carne uruguaya se le suma pollo shawarma, hecho con especies típicas de países árabes, así como opciones de medio pollo o uno entero para compartir. Recomendados los kebab, los bastones de boniato dulce y muy recomendado el tiramisú que se hace en el momento, en la mesa, y sabe maravillosamente bien.

Chau chau, adiós

Hablamos de cuentos y de polémicas que parecen sacadas de un cuento. Me despido con la reflexión de Rollo May, psicólogo y autor estadounidense. “Un mito es una forma de dar sentido a un mundo sin sentido. Los mitos son patrones narrativos que dan significado a nuestra existencia”. Que tengas una buena semana.