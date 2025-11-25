Dólar
Cultura y Espectáculos / ESPECTÁCULOS

Soda Stereo en Uruguay | Empezó la venta de entradas para Ecos: precios, ubicaciones y link oficial de acceso a la fila virtual

La banda argentina se presentará en el Antel Arena, con producción de Gaucho. Las entradas se venderán en dos instancias: preventa para clientes de Banco Santander y general.

25 de noviembre 2025 - 10:32hs
ENTRADAS SODA STEREO URUGUAY 2026

La plataforma Tickantel habilitó este martes 25 de noviembre desde las 10 hrs la preventa de entradas exclusivas para clientes de Banco Santader a Ecos, el show de regreso de Soda Stereo a los escenarios.

Con la participación de Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio “juntos y con la energía de siempre”, la presentación pautada en Uruguay para 2026 no adoptará la modalidad de tributo ni un homenaje, como tampoco de película, sino "un show en vivo", destacó la productora a cargo del montaje.

¿Cuándo es el show de Ecos de Soda Stereo en Uruguay 2026?

Soda Stereo: Ecos se presentará el sábado 2 de mayo de 2026 en el Antel Arena, con producción de Gaucho. Las entradas se venderán en dos instancias: preventa para clientes de Banco Santander y general.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para Soda Stereo: Ecos en Uruguay en 2026?

La preventa exclusiva para clientes de Banco Santander comenzó este martes a las 10 hrs en Tickantel y se extenderá hasta el jueves a la misma hora, o hasta agotar stock. Luego, ese día, a las 10.01 hrs (o antes), se habilitará la venta con todos los medios de pago.

Precios de las entradas para Soda Stereo: Ecos en Uruguay en 2026

Los precios de las entradas para el show de Soda Stereo: Ecos en Uruguay en 2026 parten inician en $ 2500 hasta un máximo de $4500.

Soda Stereo: Ecos en Uruguay en 2026 | Link de acceso a la fila virtual

Las entradas para el show de Soda Stereo: Ecos en Uruguay en 2026 ya se pueden adquirir desde la plataforma Tickantel: Soda Stereo ECOS Uruguay 2026

Temas:

Soda Stereo Uruguay Antel Arena Gustavo Cerati Charly Alberti

