Tres series para ver, mucho teatro y planes para la noche más larga del año: las recomendaciones de la newsletter Picnic

Te distraigo de esta nube que nos tapa el sol de invierno, con un Pícnic cargado de recomendaciones para disfrutar, aprender y curiosear . Luego de escuchar el discurso de Jacinta Ardern, que compartí contigo la semana pasada, el algoritmo de YouTube comenzó a sugerir otros discursos de graduación. Suelo huir del algoritmo y hasta intento confundirlo, pero todo es una ilusión, porque al final me atrapa y, esta vez, lo logró con el discurso de dio Roger Federer en 2024 en Dartmouth.

El tenista, mega campeón de los campeones, habló sobre sus “lecciones del tenis” y rápidamente me sentí identificada con una de ellas: “lo de 'sin esfuerzo' es un mito”. Rechino los dientes cuando alguien me dice: “pero a vos eso te sale fácil!”. Ya sea que me lo digan por lo que escribo, lo que cocino, lo que tejo, lo que logro, sé que casi siempre eso viene con la mejor de las intenciones y sé, inequívocamente, que nunca casi nada de lo bueno sale fácil.