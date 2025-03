"Triste y feo es cómo nos dejaron afuera": la particular protesta de una artista sanducera tras quedar afuera de la Semana de la Cerveza

La programación del festival incluye a Los Nocheros, La Vela Puerca, No Te Va Gustar, las Voces de Oro y Platino, La T y la M, Luciano Pereyra, Abel Pintos o La Nueva Escuela. Sin embargo la artista sanducera Catherine Vergnes no fue contemplada en la programación de la Semana de la Cerveza, dentro de una grilla en la que predominan los artistas masculinos.

SaveClip.App_AQMae_E1QPVtkZT9ptCGVjbxobtilTdJnlij_8hI_S6YFf6U1RMRuQaOH8Dj2Y4q_48AHaiNqyc7JeP7qMx1DzocjotwMG-1FnHlZfI.mp4

"Para todos los que me preguntan, lamentablemente no nos vamos a encontrar. Ya va a haber tiempo de encontrarnos, y yo voy a seguir siendo más sanducera que el río Uruguay, que el postre Chajá, que la amarga con pomelo y los bollitos", expresa Vergnes en el video, destacando su origen y su identidad sanducera.

"Yo nunca obligaría ni le pediría a una fiesta que me contrate, si lo hacen es por que me quieren", comentó la cantante en una publicación de la cuenta de Instagram de Telemundo.

Vergnes explicó que ella y su equipo habían reservado la primera fecha del festival para hacer el show que daría apertura a la Semana de la Cerveza, sin embargo finalmente no se concretó. "Ya teníamos reservada la fecha, pues con tiempo se me había pedido para hacer el show inaugural de la semana y estaba presente en nuestra agenda 2025. Pero luego, cuando apareció el nuevo comité organizador no me quisieron para ese día y así que nos hicieron chau chau. 'Contratamos a otro artista'", escribió.

"Gracias a Dios y a tanta gente que nos quiere, en esa semana igual tenemos bastante laburo!", cerró.

Semana de la Cerveza 2025: estos son los artistas que participan

Sábado 12

Elección de reina y de princesas

Martín Piña

Domingo 13

Sinfónica de Tambores

Carlos Malo

Los Nocheros

Lunes 14

Wanco

Nico Matioli

Voces de Oro y Platino

Martes 15

Los Graduados

Sonido Caracol

Herederos para Vos

Miércoles 16

Flor Sosa

Valentino Merlo

La T y la M

Jueves 17

Grupo Fusión

No Te Va Gustar

Ratones Paranoicos

La Vela Puerca

Viernes 18

La Milonguera

Luciano Pereyra

Abel Pintos

Sábado 19

Bailando se Mueve PDU

La Nueva Escuela

Rusherking

Domingo 20

La Decana

DJ Natalia Camilo