Una uruguaya debutó como panelista en el programa de Yuyito González y en el primer programa tuvo un llamativo malentendido

Al tratar el tema, Beltrán tuvo un furcio que rápidamente se convirtió en un momento viral. "Ella dijo que está siguiendo la terapia intensiva, también está siguiendo todo lo impuesto por la Justicia con la excarcelación”, dijo la ex participante de Gran Hermano.

“Está siguiendo la terapia psicológica", corrigió la conductora. Pero el video de la equivocación de la panelista uruguaya circuló de todas maneras en las últimas horas.

Lejos de evitar las repercusiones, la uruguaya abordó la situación este martes y zanjó cualquier discusión posible: “No me van a correr”, dijo.

"Cómo me estuvieron dando y dando ayer en los programas, Yuyito. Quiero decir que me confundí de palabra. Quise decir ‘terapia intensa’ y dije ‘intensiva’. Eso fue lo que pasó“, explicó Beltrán y cerró con humor la situación: "Ya conocen cómo soy. No va a haber un sólo blooper, va a haber un montón. Se van a divertir un rato largo“.