Chile: Fiscalía Económica acusa a Dreams, Enjoy y Marina del Sol por colusión de casinos y pide multa millonaria

Frente a esto, la Fiscalía sostuvo que “las empresas requeridas pactaron que cada una ofertaría por la renovación de los permisos que en ese momento poseían, sin enfrentar competencia, y que consiguieron su objetivo logrando adicionalmente el pago de una oferta económica más baja que la que hubiese resultado en un marco de libre competencia”.

Dicho esto, agregó que las empresas requeridas actuaron bajo la lógica de “el que tiene, mantiene”, concepto utilizado por el mismo gerente general de Marina del Sol en su declaración. Así, el acuerdo significaba que Dreams mantendría sus casinos en San Francisco de Mostazal, Temuco, Valdivia y Punta Arenas; Enjoy en Antofagasta, San Antonio, Rinconada de Los Andes y Los Ángeles; y Marina del Sol en Calama, Talcahuano y Osorno.

El caso tomó conocimiento público en agosto de 2022 cuando se conoció del allanamiento a las casas de altos ejecutivos de la industria.

Las multas

En su requerimiento, la FNE pidió al TDLC que “aplique multas a beneficio fiscal por un total de 171.354 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a US$ 151,9 millones y que, además, ponga término a los permisos renovados a Dreams, Enjoy y Marina del Sol en los procesos de licitación aludidos, extendiendo su vigencia sólo hasta que inicien sus operaciones casinos de juego que resulten adjudicados en un nuevo proceso competitivo”.

Las multas solicitadas por el ente persecutor para las empresas requeridas son las más elevadas registradas en un requerimiento por colusión, superando ampliamente las del caso “Pollos” (UTA 110.000) y “Navieras”, “Supermercados” y “Alimento para salmones” (UTA 90.000, en cada uno de ellos).

Dentro de los sancionados, las mayores multas fueron solicitadas para Dreams, con UTA 126.806 (aproximadamente US$ 112,4 millones); y para Enjoy, con UTA 41.498 (casi US$ 36,8 millones).

Respecto a los directivos, la FNE pidió el pago de UTA 1.218 (aproximadamente US$ 1 millón) en el caso de Jaime Wilhelm; UTA 941 para Claudio Fischer (cerca de US$ 834 mil); UTA 761 (unos US$ 674 mil) para Claudio Tessada; y, UTA 130 (casi US$ 115 mil) para Henry Comber.

“Las multas consideran la gravedad de un cartel que ha estado afectando directamente los intereses del Estado y los recursos de las municipalidades donde se encuentran los casinos operados. Esperamos que, junto con pagar las multas que solicitamos, la sentencia ordene a las empresas requeridas devolver cuanto antes los permisos que obtuvieron y se reestablezca la competencia en esta industria”, afirmó el Fiscal.

En este sentido, cabe mencionar que entre 2017 y 2023 Dreams, Enjoy y Marina del Sol concentraron 90% de los ingresos de la industria de casinos en Chile (que en promedio alcanzó $ 400 mil millones brutos anuales) y que en conjunto son titulares de un 70% de los permisos para operar este tipo de establecimientos en el país.

La magnitud de la multa solicitada al TDLC se debe, de acuerdo a la FNE, a la gravedad de la conducta ejecutada, la afectación de licitaciones públicas, el poder de mercado de las empresas requeridas, la participación de altos directivos en el acuerdo, la conciencia que tenían de la ilicitud de su comportamiento (usaron nombres en clave, sostuvieron reuniones clandestinas, borraron evidencia de teléfonos móviles y utilizaron mensajería de duración temporal) y la extensión o duración del daño causado.

En cuanto a Marina del Sol y a sus ejecutivos involucrados, la Fisacalía solicitó al TDLC que los exima de la aplicación de multas, por haber cumplido con las exigencias legales para acceder a los beneficios del programa de delación compensada.

Los permisos de operación

La duración de los permisos de operación que resultaron afectados por el actuar coordinado de las Empresas Requeridas se extienden por un periodo de 15 años desde su otorgamiento. Frente a esto, la FNE indicó que “los efectos perniciosos de la colusión se materializarían hasta el vencimiento de los respectivos permisos, durante los años 2038 y 2039”.

Por esta razón, el ente persecutor solicitó al TDLC poner término a los permisos de operación obtenidos por las empresas requeridas en los procesos licitatorios de 2020 y de 2021, extendiendo su vigencia solo hasta la fecha del inicio de las operaciones de los casinos de juego que en definitiva resulten adjudicados en un nuevo proceso licitatorio que se lleve a cabo en términos competitivos. Lo anterior, para velar por la continuidad de la actividad, pero, a la vez, con el objeto de impedir que se mantengan en el mercado los efectos imputables a la conducta objeto de esta acusación.

Fuente: Diario Financiero de Chile