Director de Aduanas: "Estábamos combatiendo al narcotráfico con un tenedor"

¿Con la llegada de los escáneres se va a modificar el control de la mercadería en el puerto de Montevideo?

Hoy tenemos una capacidad de escaneo de 100 a 120 contenedores por día. No podemos controlar más de lo que el equipo da. Los nuevos escanean 80 por hora. Vamos a empezar con casi el 100% de las de las cargas de exportación. Ya con los primeros dos vamos a poder escanear todo lo que necesitemos.

20240627 Entrevista a Jaime Borgiani, director nacional de Aduanas. IG (6).jpg Foto: Inés Guimaraens

¿Va a cambiar también la inspección de las importaciones?

Estos equipos están hechos para el combate del narcotráfico, no para temas fiscales. Uruguay no es importador de tres toneladas de cocaína. Las importaciones tienen más un tono fiscal que se atacan con otros procedimientos y no tanto cuando llegan los contenedores. Hay una división de fiscalización muy fuerte y eso nos permite controlarlas, no una a una, sino por empresas, por operador. Auditamos a un operador que tiene 2.000 operaciones al año y eso lo hacemos con tiempo. No digo que no se pueda escanear cuando tengamos la duda que venga alguna mercadería no declarada, por ejemplo. O mercadería oculta, pero no va a ser lo primordial.

¿Se va a mantener el esquema de análisis de riesgo de las exportaciones que se hace ahora?

El análisis lo vamos a hacer igual. Con esta disponibilidad de equipos la imagen del escáner es un dato más, es un tema importante. Una vez que tenemos capacidad para poder hacerlo vamos a tratar de aprovecharla al máximo. Tampoco estamos modificando nada: el camión entra, se escanea, se miran las imágenes y se estudian de acuerdo al análisis de riesgo previo. Y si hay que abrir el contenedor, se va a abrir.

¿Cuánto personal adicional se va a necesitar para operar los escáneres?

En este último tiempo entraron 100 personas por un llamado abierto y la prioridad fue destinarlas, en su mayoría, a cubrir los turnos del sistema de control de imágenes. Pensamos trabajar 24/7 con los equipos y en la medida de que la carga así lo amerite. El análisis de riesgo y de imágenes es prioridad en la asignación de recursos humanos.

¿Eso requiere una capacitación especial?

Ya están trabajando con el escáner que hay. La licitación incluye la capacitación de los funcionarios que van a analizar las imágenes. Hay un esquema, una estructura orgánica. Hay un gerente, directores de división, de departamento, y funcionarios que ya están trabajando y son los que tienen más experiencia. Ellos formarán a los nuevos y los supervisarán. No va a ser una actuación de un funcionario nuevo que entró, no va a tener poder de decisión. Va a ser dentro de un organigrama y dentro de un esquema de trabajo donde las decisiones se toman a nivel jerárquico. En la parte de análisis de imágenes y de riesgo había unas 20 personas y ahora se inyectaron más de 50. Para toda la operativa de control, de análisis y de inspección de las cargas. De exportaciones y tránsitos.

¿Por qué no se controla la mercadería que llega en los tránsitos y transbordos en el puerto de Montevideo y se hace solamente en el lugar de origen?

Sobre las operaciones de tránsito, salvo en el lugar desde donde salen, no hay tanta información como en una exportación, que se sabe cuál es la empresa, el producto, se conocen los antecedentes. La mercadería en tránsito viene en una exportación paraguaya, de una empresa que no la conocés y no tenés mucho tiempo, porque tampoco podés parar los tránsitos para controlarlos.

Antes de esta administración nunca se había escaneado ni controlado los tránsitos de Paraguay de Bolivia y hoy se están controlando. A su vez, se firmaron acuerdos con la Aduana de Paraguay para que mientras no hubiera la operatividad máxima que van a dar los nuevos escáneres se pudiera recibir análisis de los escaneos que se realizan en el país de origen. . Los que se hicieron en la aduana de partida nos llegan el línea, tanto de Paraguay como de Argentina.

¿Esos controles antes no se hacían?

Nunca se habían hecho.

¿No se podía o fue por otra decisión?

Eran decisiones de gestión. El puerto de Montevideo está visto como un polo logístico. Tiene que tener eficiencia, rapidez, y se priorizaron ese tipo de cosas antes de los riesgos que podía ocasionar una carga que podía venir de Paraguay.

jaime-borgiani---db-13-jpg..webp El director de Aduanas, Jaime Borgiani. Diego Battiste

¿Cuántos tránsitos se controlan actualmente?

De los 120 contenedores que se escanean hay entre 20 y 40 tránsitos, dependiendo también del volumen que haya que destinar a las exportaciones. Pero no solo se escanea. También hay un análisis de las operaciones, se cambiaron los procedimientos, la información de quién es el exportador, cuál es el destino. Cosas que permiten determinar prioridades para hacer un escaneo o una apertura.

¿No es la operación más factible para contaminar una carga con droga?

Generalmente se carga acá, en exportaciones. Hemos tenido insucesos de droga que entró al país y después salió en una exportación uruguaya. Ahí ya tenemos más responsabilidad, porque tenemos más información. Cuando se incautó mercadería en otros países que pasó en tránsito por Montevideo también pasó por otros 10 puertos. Tocó Montevideo, pero también Santos, San Pablo. ¿Por qué no la agarraron en otro lado?

A la gente le gusta decir que no estamos controlando. Dicen: ¿cómo no lo vieron? Pero no lo vimos en Uruguay, no lo vieron en Brasil, en España. En general, los países se centran más en sus salidas de mercadería y no en las de otros países. Pero acá es un tema sensible y entonces tenemos que ser un poco más cautos en los tránsitos.

¿Cuánto podrían aumentar los controles con los escáneres nuevos?

Se va a poder escanear el 80% de todas las operaciones, entre exportación, tránsito y trasbordo. Pero se van a priorizar las exportaciones y a escanear los tránsitos que sean necesarios. No vamos a tener los equipos parados. Va a aumentar el porcentaje de los tránsitos.

¿Cuando se detectaron los cargamentos de droga que habían salido o pasado por Montevideo tuvo la percepción que el puerto había cambiado de estatus? ¿Que estaba más expuesto al narcotráfico?

Todos los puertos de América del Sur, por ejemplo, tienen problemas de contaminación por droga. No es Montevideo; es Buenos Aires, Río Grande, Santos. Acá se le da mucha trascendencia a la mercadería en tránsito. Está bien, estamos para combatir, pero pasa en todos lados. Montevideo es un lugar eficiente y rápido. Ese también fue uno de los elementos para tratar de pasar por acá, El negocio es tan importante que no hay puerto libre de contaminación y no hay puerto de destino que no esté expuesto. Tenemos problemas en todos. Los de salida y los de destino, y con otros recursos.

Nosotros recién tenemos el equipamiento necesario después de cuatro años de lucha. Afirmar que el puerto de Montevideo es la ruta de salida… Es una. No es la única. Teníamos problemas, teníamos deficiencia de equipamiento. Estábamos combatiendo al narcotráfico con un tenedor. El escáner es viejo, se rompía, no andaba, tenía una calidad de imagen que no es buena. Entonces teníamos que combatir con pocas armas. Yo lo que destaco es la política. Los recursos se destinaron con prioridad a combatir el narcotráfico. Esa imagen la reciben los narcotraficantes y ellos tratan de estudiar, de ver cuáles son nuestros cambios, nuestros criterios. Y el mensaje de las exportaciones es decirles: ojo, si las contaminan, los vamos a agarrar. Ojalá que a todas, porque nada puede asegurar nada. Pero el mensaje es: muchachos, acá no carguen ni quieran sacar droga por el puerto porque vamos a estar controlando el 100%.

¿Cuáles son las zonas más difíciles de controlar? ¿Los puertos, los pasos terrestres o los aeropuertos?

El tema del narcotráfico es enfrentarse a un grupo de gente que tiene todos los recursos y maneja mucho dinero. En el tráfico transfronterizo hay tres puentes y con Brasil 500 kilómetros de frontera en los que es muy difícil poner un aduanero en cada punto. Hay que hacer controles ya entrada la mercadería y nada es fácil.

¿Las fronteras terrestres están expuestas a la contaminación de drogas?

No. Lo que tenemos y hemos incautado son pequeñas cantidades y para consumo nacional, tanto en las fronteras terrestres como en el aeropuerto. Si hay ingresos de droga para salir no son en un camión. Ingresan por avionetas. Para eso no tenemos los recursos y no es nuestro cometido controlar la cantidad de vuelos que pueden entrar. Acá, cuando hay una incautación la única responsable es la Aduana. Pero hay otros organismos que participan y que tampoco nos ayudan. Porque si no entra, no sale.

Asumimos la responsabilidad, pero no somos los únicos que tenemos que combatir. Por suerte estamos coordinando con Prefectura y con el Ministerio del Interior para trabajar en conjunto. Para manejar información que nos permita seleccionar mejor, que no se nos escapen cosas que antes se nos podían escapar. Y eso no estaba tan aceitado porque cada uno estaba en su función. El Ministerio del Interior reprimiendo la droga dentro del país, la Prefectura por los ríos. Ahora estamos trabajando más en equipo.

¿Desde cuándo?

Desde esta administración, eso es lo que intenté desde el principio.

20240627 Entrevista a Jaime Borgiani, director nacional de Aduanas. IG (3).jpg Foto: Inés Guimaraens

¿Cómo son los intercambios de información que comentó antes con las aduanas de Paraguay y Argentina? ¿Se pueden mejorar?

Tenemos sistemas de alertas. A veces, sale un contenedor y no se puede escanear o abrir. Entonces se lo espera acá. Lo mismo me pasa a mí cuando puede haber algún dato que nos surgió después que el contenedor salió y entonces se le manda a la aduana de destino. Por suerte hay buena colaboración entre todos los directores, porque todos sufrimos el mismo mal.

¿Todos creen que son los que quedan más expuestos?

No. Me han dicho: Jaime, Uruguay es el único país que pide la renuncia del director o lo hace responsable por una incautación de droga. Acá en Uruguay es como en el fútbol. El cuadro anda mal y entonces se echa al técnico. Por suerte, conmigo no pasó.

Siempre se vincula a los embarques o envíos de droga con la corrupción. ¿Cómo está la Aduana en ese sentido?

En caso de drogas no hay corrupción aduanera. Tengo 42 años acá y podrá haber funcionarios con algún mal comportamiento, pero nunca una probanza de uno metido en el narcotráfico. Problemas de corrupción hay como en todos los organismos. Pero en el tema de drogas no hay ni va a haber funcionarios metidos. El contenedor se rellena en algún lugar del exportador. La droga se mete cuando el exportador está cargando su mercadería. Ahí no hay ningún funcionario aduanero. Aparece cuando hay una declaración de exportación con los datos del contenedor y el destino. Pero no es una sola persona; está el análisis de riesgo y los controles. Es imposible estar en cada lado, controlando lo que se carga.

¿No ayudaría el control, la verificación de la mercadería y el precintado del contenedor en la fábrica del exportador?

Todos los contenedores vienen precintados. Es imposible estar en el momento de carga de todos. Sí se le pide a la empresa exportadora, como información, que mande una filmación de la carga de la mercadería y la colocación del precinto. El que lo hace no va a tener otros controles más que los mínimos. Al que no lo hace sí se lo va a mirar, escanear, controlar. Hay también una colaboración del exportador honrado que no quiere que se le contamine la carga y toma sus precauciones. Eso no implica que después le rompan el precinto o se lo clonen.

¿Hay mucha clonación de precintos?

Se han encontrado clones en algunas incautaciones que se hicieron. Hoy, con las impresoras 3D, con todos los recursos que hay, clonar es fácil. Cada vez vamos descubriendo determinadas maniobras. Nosotros y otras aduanas. Muchas veces se contamina en el barco. Hay mucha habilidad y recursos.

¿El tercer escáner, que será itinerante, trabajará fundamentalmente en Nueva Palmira?

Se están gestionando las habilitaciones porque no se puede colocar en cualquier lado. Tiene que haber una zona de exclusión. Hay que elegir los puntos, Nueva Palmira o Salto, por ejemplo. Se va a poner en todos los puntos, en base a información y a controles selectivos. Además vamos a tener una mochila de escáner, para cargas más chicas y para revisar los contenedores en vez de abrirlos. Es una adquisición por fuera de la licitación. Se puede pasar por un auto o por un camión.

¿Cómo toma las críticas que se hacen de la Aduana?

Lo que me molesta es que se hable sin fundamento. Muchas veces tuve ganas de preguntar: ¿cómo se hace? Si yo te estoy diciendo que el combate al narcotráfico es prioridad, que todos los recursos están destinados a eso, que se está siendo duro con la corrupción. Pero te dicen: ah, no los vieron (a los contenedores contaminados).Y no, no los vimos. Qué voy a decir. Molesta eso, porque además festejan. A mí me suena que festejan.

Por ejemplo, en el caso de la droga en los budines. Si se agarraron a los responsables fue por el accionar de la Aduana que obtuvo las pruebas para que esas personas fueran presas. Si quieren decir que soy un mal director, está bien. Pero que digan que no se trabaja, que el aduanero mira para el costado, no es así. Lo hicimos mirar con un escáner que tenía 20 años. Los budines los escaneamos, y no fue que no se quiso ver. No se veía.