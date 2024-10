El crecimiento de las zonas de Uruguay donde se pagan salarios de US$ 3.500 y se invierte más de US$ 1.300 millones

Frente a los US$ 499 millones invertidos en 2019 y los US$ 780 millones en 2020, el registro fue significativamente superior. Desde el MEF explicaron que la inversión en zonas francas “es cíclica” y que crece más en períodos de construcción de nuevas zonas francas.

En tanto, las inversiones realizadas por zonas francas tradicionales, representaron el 19% y las zonas francas de servicio tuvieron una participación de 9% del total.

Cantidad de zonas francas operativas en Uruguay

Al 2024, hay un total de 15 zonas francas autorizadas y distribuidas en ocho departamentos del país. De ese total, son 12 las que efectivamente están en actividad, todas operadas por privados, a excepción de Zona Nueva Palmira que es administrada por el Estado.

Esas 11 privadas son: Zonamerica, World Trade Center Free Zone, Zona Franca Florida, Aguadapark, Parque de las Ciencias, Lideral, Grupo Continental, Punta Pereira, UPM Fray Bentos, UPM Paso de los Toros (Cuecar) y Colonia Suiza.

0000944089.webp Zonamerica

El censo realizado por la Dirección Nacional de Zonas Francas del MEF, detalló además la cantidad de empresas que operan en cada zona franca. En ese sentido, los datos reflejan que en 2024 hay habilitados un total de 1.323 usuarios. De ese total, las tres zonas francas con mayor cantidad de usuarios fueron Zonamerica (593), World Trade Center Free Zone (210) y Zona Franca Florida (132).

En el informe del censo, el MEF resaltó que el régimen “ha mostrado un crecimiento sostenido y persistente, tanto en cantidad de zonas francas como en contratos de usuarios nuevos en lo que va del período”.

Sobre ese punto, los datos reflejaron que en el período 2019-2023 hubo un total de 343 contratos activos y el pico máximo se dio en 2021 (140 contratos). “El crecimiento en lo que respecta a cantidad de usuarios se traduce en parte en el aumento de las principales variables económicas. No solo crecen los usuarios sino todos los trámites que cada uno de ellos realiza”, explicó el MEF.

Hombres, educación terciaria y jóvenes menores de 30 años: las características de los trabajadores

En 2022, las zonas francas emplearon a 21.517 personas, lo que significó un aumento del 6,5% en comparación al registro de 2021 cuando el personal ocupado fue de 20.197. Los 21.517 trabajadores, representaron el 1,3% de los ocupados en el país ese año.

Asimismo, el registro de 2022 fue el más alto si se tiene en cuenta el período desde 2019 cuando el personal ocupado fue de 15.235.

Al desglosar las cifras del personal ocupado por franja etaria, se visualiza que la mayor parte de los trabajadores (12.025) fueron personas de entre 30 a 49 años, mientras que la segunda franja etaria con mayor cantidad de trabajadores (6.861) fue la de personas de entre 15 a 29 años. En tanto, en la franja de personas de entre 50 a 64 años, hubo 2.442 personas y tan solo 189 personas empleadas de más de 65 años.

image.png

En términos de formación académica, casi la mitad de los ocupados en zonas francas (48,49%) contó con educación terciaria y superior, mientras que 42,13% contaba con educación secundaria y 9,38%

“La proporción de ocupados en zonas francas con educación terciaria, es significativamente mayor al promedio de la economía”, destacó el reporte del MEF.

Las 21.517 personas empleadas por zonas francas estuvieron concentradas principalmente en las siguientes cuatro: Zonamerica (7.414), UPM Paso de los Toros (3.789), Aguada Park (3.279) y World Trade Center Free Zone (3.122).

Del total de personas ocupadas en zonas francas en 2022, 64% fueron hombres y 36% mujeres. En el caso del personal masculino, la formación académica fue 45% terciaria y superior, 41% secundaria y 14% primaria. Mientras que en el caso del personal femenino, las mujeres con educación terciaria y superior representaron el 55%, mientras que el 44% tuvo educación secundaria y tan solo el 1% tuvo únicamente educación primaria.

Por sector de actividad, el más intensivo en mano de obra fue el de servicios (60%), seguido de la industria (26%) y el comercio (15%).

Las zonas francas pagaron salarios de hasta US$ 4.600 por mes

En términos salariales, las zonas francas pagaron en promedio US$ 3.520 en 2022, lo que significó el mayor registro de los últimos cuatro años.

La zona franca que pagó los salarios más altos fue UPM Fray Bentos con US$ 4.648, seguido por World Trade Center Free Zone (US$ 4.301) y Parque de las Ciencias (US$ 4.126). Mientras que, de forma contraria, las tres que pagaron los salarios más bajos fueron Zona Franca Florida (US$ 1.082), Zona Franca Colonia Suiza (US$ 1.230) y Lideral (US$ 1.314).

Si se visualiza la evolución salarial en los últimos años, se constata que las empresas que pagan salarios por encima del promedio son las que emplean entre 10 a 49 personas, según detalló el MEF.

3--wtc-montevideo-free-zone-1.webp World Trade Center Montevideo

Exportaciones crecieron más de 30% frente al año anterior

En 2022, las exportaciones realizadas por zonas francas uruguayas representaron el 35% del total exportado por el país, con ventas totales al exterior por US$ 7.923 millones. La cifra implicó un 33% más que lo exportado en 2021 y 50% más que lo exportado en 2019.

Al desglosar las exportaciones por sector de actividad, el que más contribuye son los servicios con un peso del 53% del total (US$ 4.195 millones), seguido por la industria (US$ 1.876 millones) y el comercio (US$ 1.852 millones).

Las exportaciones hechas por zonas francas tuvieron a Estados Unidos como destino principal (US$ 1.746 millones), seguido por Singapur (US$ 633 millones) y México (US$ 578 millones).

Completaron los 10 principales destinos: Suiza, Argentina, Países Bajos, Brasil, Panamá, Reino Unido y Chile.